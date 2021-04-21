Литва упрощает переезд сотрудников компаний из третьих стран, в том числе из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Правительство Литвы 21 апреля одобрило пакет законодательных поправок, облегчающих переезд членов семей и сотрудников компаний из третьих стран, которые релоцируются в страну полностью или частично. Поправки инициированы Министерством экономики и инноваций, сообщается на сайте литовского правительства.



Фото: архив героини

«Чтобы повысить нашу конкурентоспособность, привлечь еще больше иностранных инвестиций и талантов, мы должны предложить им привлекательные условия, — заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. — Среди них — удобный переезд сотрудников и членов их семей в Литву. Я надеюсь, что наши соседи белорусы также воспользуются этой возможностью, чтобы безопасно продолжить свою деятельность в Литве. В настоящее время более 100 белорусских компаний заинтересованы в инвестировании и переезде в Литву».

Поправки к законам об инвестициях, трудоустройстве и правовом статусе иностранцев позволят подавать заявление на получение вида на жительство не только высококвалифицированным специалистам, но и обычным сотрудникам релоцируемых компаний. Как отмечается, служба занятости «не будет оценивать квалификацию или опыт работы таких сотрудников, вопрос об их профпригодности будет решать сам инвестор».

Кроме того, не будет оцениваться и то, соответствуют ли члены семьи переезжающих сотрудников потребностям рынка труда.

Изменения касаются компаний из третьих стран, которые взяли на себя обязательство инвестировать в Литву 1,45 млн евро и больше и создать не менее 20 рабочих мест.

Сейм Литвы рассмотрит предложенные поправки на весенней сессии. В случае принятия они вступят в силу 1 июня этого года.

По информации пресс-службы литовского правительства, «с августа прошлого года, когда в Беларуси начались массовые протесты против авторитарного режима, многие компании, основанные в этой стране или ее гражданами, переехали в Литву», в том числе Epam Systems, Wargaming, Coherent Solutions, Godel Technologies и другие.

Согласно данным агентства по развитию иностранных инвестиций Invest in Lithuania, почти 80 белорусских компаний уже начали процесс релокации или активно рассматривают возможность переноса своей деятельности в Литву.