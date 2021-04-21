|
Экономический рост в России позитивно отразится и на Беларуси – эксперт
21.04.2021 18:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр – Sputnik. Экономический рост России позитивно отразится на развитии других стран ЕАЭС и Союза в целом, заявил главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров, комментируя
Ранее стало известно, что по итогам 2020 года товарооборот Беларуси и России составил 29,5 миллиарда долларов. При этом российский рынок занимает первое место (47,9%) по поставкам для белорусской экономики. В свою очередь Беларусь является четвертым (5%) по важности торговым партнером для России.
"Россия является важнейшим торговым партнером для стран Союза. Кроме того, большая часть денежных переводов в Армению и Кыргызстан, а также в Таджикистан поступает из России. В этом плане потенциальное повышение долгосрочных темпов экономического роста в России будет иметь позитивный эффект на экономическое развитие других стран ЕАЭС и Союза в целом", - уверен собеседник Sputnik.
При этом Евгений Винокуров подчеркнул, что Россия является крупнейшей экономикой ЕАЭС. На долю РФ приходится более 85% ВВП Союза, в ней проживает более 75% населения ЕАЭС.
Во время
"Как правило, увеличение доходов менее богатых граждан оказывает более сильное влияние на их потребление, так как большая часть доходов расходуется, а не сберегается. Наш базовый прогноз на этот год предполагал рост ВВП на 3,3% (в РФ – Sputnik). Увеличение бюджетных расходов поддерживает оптимизм в отношении роста", - уточнил Винокуров.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рынок наряду с европейским является важнейшим для белорусской экономики: туда поставляется значительная часть продукции промышленных предприятий.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)