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Экономический рост в России позитивно отразится и на Беларуси – эксперт

21.04.2021 18:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Экономический рост России позитивно отразится на развитии других стран ЕАЭС и Союза в целом, заявил главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров, комментируя послание Федеральному собранию Владимира Путина.

Ранее стало известно, что по итогам 2020 года товарооборот Беларуси и России составил 29,5 миллиарда долларов. При этом российский рынок занимает первое место (47,9%) по поставкам для белорусской экономики. В свою очередь Беларусь является четвертым (5%) по важности торговым партнером для России. 

© Sputnik
Послание президента России Владимира Путина - самое важное

"Россия является важнейшим торговым партнером для стран Союза. Кроме того, большая часть денежных переводов в Армению и Кыргызстан, а также в Таджикистан поступает из России. В этом плане потенциальное повышение долгосрочных темпов экономического роста в России будет иметь позитивный эффект на экономическое развитие других стран ЕАЭС и Союза в целом", - уверен собеседник Sputnik.

При этом Евгений Винокуров подчеркнул, что Россия является крупнейшей экономикой ЕАЭС. На долю РФ приходится более 85% ВВП Союза, в ней проживает более 75% населения ЕАЭС.

Во время ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о развитии инфраструктурных проектов и выделении дополнительных средств на социальную поддержку населения.

"Как правило, увеличение доходов менее богатых граждан оказывает более сильное влияние на их потребление, так как большая часть доходов расходуется, а не сберегается. Наш базовый прогноз на этот год предполагал рост ВВП на 3,3% (в РФ – Sputnik). Увеличение бюджетных расходов поддерживает оптимизм в отношении роста", - уточнил Винокуров.

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Теги: Минск
 
 
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Российский рынок наряду с европейским является важнейшим для белорусской экономики: туда поставляется значительная часть продукции промышленных предприятий.
 
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