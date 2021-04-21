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Газ в Европе подорожал до максимума за три месяца. Так, в Нидерландах стоимость одной тысячи кубометров газа накануне составила 267$. Аналитики отмечают, газовая цена в Европе выросла на фоне рекордных цен на выбросы углерода, прохладной погоды, роста цен на газ в Азии и слабой конкуренции со стороны ветроэнергетики.