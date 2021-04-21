В Белом доме отвергли подозрения в причастности США к «делу о покушении на Лукашенко»

Источник материала: Tut.by

США отрицают причастность к попытке госпереворота в Беларуси и к готовившемуся покушению на Александра Лукашенко, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС .



Фото: Reuters

— Я могу подтвердить, что нет никаких оснований для этого, — заявила Псаки на просьбу прокомментировать заявления о причастности США к попытке госпереворота в Беларуси и покушению на Лукашенко.

Ранее в Госдепартаменте США заявили : утверждение, что за всем этим стоит американское правительство, является абсолютно ложным.

Сегодня ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что «даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада».

— В мире, к сожалению, похоже, все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике. Грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Сегодня такая практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду ставшую недавно известной прямую попытку организации госпереворота в Беларуси и убийства президента этой страны. Никто этого как бы не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, или к Мадуро в Венесуэле… Можно иметь любую точку зрения, по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практика организации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы перешли! — заявил он во время ежегодного послания Федеральному Собранию.

«Дело о перевороте»

17 апреля Александр Лукашенко заявил , что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.