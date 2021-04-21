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В Белом доме отвергли подозрения в причастности США к «делу о покушении на Лукашенко»
21.04.2021 21:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США отрицают причастность к попытке госпереворота в Беларуси и к готовившемуся покушению на Александра Лукашенко, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает
— Я могу подтвердить, что нет никаких оснований для этого, — заявила Псаки на просьбу прокомментировать заявления о причастности США к попытке госпереворота в Беларуси и покушению на Лукашенко.
Ранее в Госдепартаменте США
Сегодня ситуацию
— В мире, к сожалению, похоже, все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике. Грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Сегодня такая практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду ставшую недавно известной прямую попытку организации госпереворота в Беларуси и убийства президента этой страны. Никто этого как бы не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, или к Мадуро в Венесуэле… Можно иметь любую точку зрения, по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практика организации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы перешли! — заявил он во время ежегодного послания Федеральному Собранию.
«Дело о перевороте»
17 апреля Александр Лукашенко
— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.
Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
ФСБ России
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США отрицают причастность к попытке госпереворота в Беларуси и к готовившемуся покушению на Александра Лукашенко, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома...
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