КГБ: по «делу о госперевороте» обвинения предъявлены четырем лицам. Все они дают признательные показания

Источник материала: Tut.by

Оперативно-разыскные мероприятия в отношении «участников заговора» продолжались более шести месяцев. Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек в программе «Понятная политика плюс» на телеканале «Беларусь 1» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В настоящее время четырем задержанным лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Все они дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием, — сообщил Бычек.

Отметим, что пока известны имена трех задержанных по «делу о госперевороте» — это Григорий Костусев, Александр Федута, Юрий Зенкович. Имя четвертого фигуранта Константин Бычек не назвал.

По словам начальника отдела следственного управления КГБ, оперативно-разыскные мероприятия в отношении «участников заговора» продолжались более шести месяцев. Он отметил, что все этапы противоправной деятельности документировались и фиксировались, в том числе и при помощи технических средств.

— Сейчас можно рассказать о том, что эти лица, которые были озвучены, в том числе Федута, Зенкович, Костусев, они достигли тайного соглашения друг с другом о силовом свержении власти, естественно, неконституционным путем. Причем их деятельность выходила далеко за рамки простого обсуждения в этих конференциях и чатах. Зенкович предпринимал конкретные попытки по поиску, попытки вербовки, подкупа военнослужащих, готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом, — сообщил Бычек. — Ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом ему обвинении он признал в полном объеме, активно дает показания о всех обстоятельствах совершенных им противоправных действий.

Журналист также пытался подтвердить у представителя КГБ, что три человека, которые были на встрече с Зенковичем и Федутой в Москве, являются «легендированными военнослужащими».

Константин Бычек отказался рассказывать о том, кто были эти три человека, которых ФСБ России называла то «белорусскими генералами» (кавычки были использованы в пресс-релизе российской спецслужбы, в нем также упоминались оппозиционно настроенные генералы ВС республики без кавычек), мотивировав это интересами следствия. Но пообещал, что позже общественность узнает обо всех подробностях.

Он также сообщил, что российские спецслужбы подключились к операции по задержанию «заговорщиков» за 12 часов до ее начала.

— Могу сказать, что с момента получения первичной информации о ситуации был в курсе президент. В последующем главе государства регулярно, два раза в неделю, докладывалось о динамике проведения нами вот этих мероприятий. При этом глава государства лично координировал, курировал, давал отдельные поручения о проведении тех или иных мероприятий, — добавил начальник отдела следственного управления КГБ.

«Дело о госперевороте»

Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил , что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили , что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.

В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.