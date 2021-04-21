Замглавы МИД Литвы: Посол США, не получившая белорусскую визу, возможно, временно будет проживать в Вильнюсе

Источник материала: Tut.by

США попросили Литву временно «приютить» у себя посла США в Беларуси Джули Фишер. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. В посольстве США в Беларуси подтвердить эту информацию пока не удалось.



Джули Фишер и Светлана Тихановская в Вильнюсе. Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

Мантас Адоменас сообщил информагентству BNS , что посол США Джули Фишер, не получившая белорусскую визу, возможно, временно будет проживать в Вильнюсе.

«Было такое официальное обращение США к правительству Литовской Республики с просьбой аккредитовать посла в Литве. <…> Правительство [Литвы] еще не сформулировало официального согласия. [Но] это нас очень радует», — сказал в среду BNS Адоменас.

По его словам, обращение США поступило в понедельник.

В свою очередь, посольство США в Литве подтвердило BNS, что Беларусь еще не выдавала визу Джули Фишер. Но в посольстве пока не комментируют ее возможное проживание в Вильнюсе.

«Она будет продолжать взаимодействовать с белорусами за пределами Беларуси, в том числе с лидерами протестного движения, СМИ, студентами и другими членами гражданского общества, чтобы выразить нашу поддержку. Она также продолжит тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами в Европе», — говорится в комментарии.

В нем также подчеркивается, что Беларусь не выдала визы еще пяти американским дипломатам.

Напомним, на днях Джули Фишер Минск из-за отсутствия визы">пояснила, что пока не прибыла в Минск, так как у нее нет белорусской визы.

Глава МИД Владимир Макей в ответ подчеркнул , что любому гражданину требуется виза, чтобы приехать в Беларусь. Но в случае с Фишер официальный Минск хочет «иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси».

— Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это? Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США, — сказал министр.

Он также отметил, что Беларусь готова принять американского посла в любое время, но хочет иметь «четкую и понятную перспективу дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с американскими партнерами».