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ВВП Беларуси по итогам I квартала вырос на 0,9 %

22.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская экономика - в зеленой зоне. Оценки итогов первого квартала озвучили в Минэкономики. Валовой внутренний продукт вырос на 0,9 %! И это 36,3 млрд рублей. Динамика не высока, отметили в Министерстве, но в нынешних условиях такой результат дорогого стоит. Наибольший вклад в рост экономики вносит промышленность - производство за квартал выросло более чем на 9 % в сравнении с цифрами прошлого года. Инфляция вышла за рамки прогноза. Но к концу года ожидается ее замедление. В Минэкономики заявили, что пока не планируют пересматривать прогноз. 

Тем временем крупные белорусские промышленники заявили о росте своих позитивных ожиданий в отношении перспектив развития - Минэкономики провело опросы в реальном секторе. 

Индекс промышленного оптимизма впервые за 12 лет перешел в положительную зону. Настроения обусловлены ростом промышленного производства и экспортного спроса. Об этом заявили более 40 процентов руководителей.

 
 
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Белорусская экономика - в зеленой зоне. Оценки итогов первого квартала озвучили в Минэкономики. Валовой внутренний продукт вырос на 0,9 %! И это 36,3 млрд рублей....
 
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