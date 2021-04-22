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Госдеп: США желают стабильных отношений с Беларусью, но пока этому мешают действия Минска
22.04.2021 06:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США всегда хотели стабильности в отношениях с Беларусью, но действия властей страны против оппозиции не позволяют вернуться к нормальному ведению дел, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс, передает
«США всегда добивались устойчивых и предсказуемых отношений с Беларусью с момента обретения ею независимости в 1991 году», — сказал Нед Прайс на брифинге.
«Но пока в Беларуси будет продолжаться то, чему мы стали свидетелями — нарушения прав человека, репрессии — нельзя вести дела по-прежнему», — продолжил он.
При этом Нед Прайс упомянул решение США возобновить санкции против ряда белорусских предприятий.
В то же время представитель госдепа заявил, что США желают нормализации дипломатических отношений с Беларусью и прибытие американского посла в Минск было бы крайне важно для достижения этой цели.
Напомним, американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.
В сентябре 2019 года в Минск приезжал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и заявил, что США намерены вернуть своего посла в Беларусь. В сентябре 2020 года комитет по международным делам сената США
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США всегда хотели стабильности в отношениях с Беларусью, но действия властей страны против оппозиции не позволяют вернуться к нормальному ведению дел, заявил в...
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