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Госдеп: США желают стабильных отношений с Беларусью, но пока этому мешают действия Минска

22.04.2021 06:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США всегда хотели стабильности в отношениях с Беларусью, но действия властей страны против оппозиции не позволяют вернуться к нормальному ведению дел, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс, передает Interfax.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«США всегда добивались устойчивых и предсказуемых отношений с Беларусью с момента обретения ею независимости в 1991 году», — сказал Нед Прайс на брифинге.

«Но пока в Беларуси будет продолжаться то, чему мы стали свидетелями — нарушения прав человека, репрессии — нельзя вести дела по-прежнему», — продолжил он.

При этом Нед Прайс упомянул решение США возобновить санкции против ряда белорусских предприятий.

В то же время представитель госдепа заявил, что США желают нормализации дипломатических отношений с Беларусью и прибытие американского посла в Минск было бы крайне важно для достижения этой цели.

Напомним, американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.

В сентябре 2019 года в Минск приезжал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и заявил, что США намерены вернуть своего посла в Беларусь. В сентябре 2020 года комитет по международным делам сената США утвердил Фишер на должность посла в Беларуси, в конце декабря ее привели к присяге.

На днях Джули Фишер пояснила, что пока не прибыла в Минск, так как у нее нет белорусской визы.

Глава МИД Владимир Макей в ответ подчеркнул, что любому гражданину требуется виза, чтобы приехать в Беларусь. Но в случае с Фишер официальный Минск хочет «иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси». Он также отметил, что Беларусь готова принять американского посла в любое время, но хочет иметь «четкую и понятную перспективу дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с американскими партнерами».

 
Теги: Минск
 
 
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США всегда хотели стабильности в отношениях с Беларусью, но действия властей страны против оппозиции не позволяют вернуться к нормальному ведению дел, заявил в...
 
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