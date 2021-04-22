"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов

Двухкомнатная квартира за 350 тысяч долларов на первом этаже, но без соседей

Эта квартира выставлена без фотографий. Квартира занимает 52,5 квадратных метра на первом этаже дома. Соседей нет, так как весь этаж выведен из жилого фонда и теперь там находятся магазины и кафе «Васильки». Комнаты по 16 и 12,4 м² соответственно.

Санузел в квартире раздельный, а окна выходят в торец дома и во двор. Из описания известно, что на полу лежит паркет, а ремонт владельцы оценивают как удовлетворительный. Торг уместен.