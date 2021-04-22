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"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов

22.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Исторический центр, трехметровые потолки и въезд во двор через шлагбаум - преимущества, которые указывают в объявлениях о продаже владельцы квартир в знаменитом «доме с часами» на проспекте Независимости, 16. В нашей базе три таких предложения,цена и параметры которых существенно отличаются друг от друга. Например, «четырешка» стоит на 65 тысяч долларов дешевле, чем «двушка», которая к тому же уступает по метражу готовой к проживанию двухкомнатной квартире за 145 тысяч долларов. Посмотрите, как выглядят эти объекты.

"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов

Старейшие часы Минска и колокол Ирена

Дом на Независимости, 16 в народе называют «домом с часами». На верхушке башни расположены самые старые в городе часы, которые привезли в Минск в прошлом веке в качестве военного трофея из Кёнигсберга (нынешнего Калининграда). Ведомственные дома возводились пленными немцами в 1950-е года по проекту архитекторов Михаила Парусникова и Геннадия Баданова. Для поддержания архитектурного стиля здания КГБ к двум объектам напротив добавили башенки. На одной из них позже повесили часы.

"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов

Знаменитым часам больше двухсот лет. Об их появлении на проспекте ходит много легенд, и все они связаны с Лаврентием Цанавой – в те времена главой Комитета государственной безопасности БССР. Одни говорят, что простые прохожие и футбольные фанаты, часто спрашивали у него время, а это очень раздражало чекиста. Другие, что инициатива установки городских часов действительно принадлежит Цанаве и он сверял по ним свои наручные часы. 

Полвека башня дома молчаливо хранила еще один уникальный экспонат – колокол Ирена (в переводе с древнегреческого – «мир» и «спокойствие»). Изначально часы шли с боем, но местные жители начали жаловаться на постоянный шум и колокол вывели из строя. Так он провисел без дела и в неизвестности в башне до 2018 года. Сейчас колокол можно посмотреть в Музее истории города Минска. "Ирена" был отлит в 1929 году на собранные деньги «стрельцов полка Минского» в память погибших героев и защитников земли минской. Этот полк был создан в 1918 году и состоял из жителей Минска, офицеров российской армии - поляков по происхождению, которые не хотели быть под властью большевиков.

"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов

Четырехкомнатная квартира за 250 тысяч долларов: 5 балконов, шестиугольная комната и ремонт в стиле советских времен

"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов

Выставляемая квартира находится на 4 этаже пятиэтажки. Ее площадь 140,9 квадратного метра. На три жилые комнаты, исходя из представленного плана, приходится 104 м². Кухня - чуть больше 10 м², санузел - совмещенный.

"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов

В квартире есть 5 балконов: три находятся в шестиугольной комнате под башней и выходят на сквер Дзержинского, один находится на кухне со стороны двора, последний расположен в жилой комнате и выходит на проспект.

"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов

«Продается квартира с мебелью и техникой!» за 145 тысяч долларов

«Вы не беспокоитесь о ремонте и мебели – в квартире есть все. Трубы канализации заменены, при ремонте установлена дорогая сантехника. Сам ремонт в квартире дизайнерский, с использованием качественных материалов», - говорится в объявлении о продаже двухкомнатной квартиры. 

"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов

Апартаменты расположены на последнем, пятом этаже. Общая площадь составляет 64,4 м², жилая - 36,5 м².

Обустроены две спальные комнаты и один совмещенный санузел. Окна выходят на обе стороны, а балкон расположен на кухне.

Владельцы продают квартиру со всей мебелью и техникой. 

"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов

 

Двухкомнатная квартира за 350 тысяч долларов на первом этаже, но без соседей

Эта квартира выставлена без фотографий. Квартира занимает 52,5 квадратных метра на первом этаже дома. Соседей нет, так как весь этаж выведен из жилого фонда и теперь там находятся магазины и кафе «Васильки». Комнаты по 16 и 12,4 м² соответственно. 

Санузел в квартире раздельный, а окна выходят в торец дома и во двор. Из описания известно, что на полу лежит паркет, а ремонт владельцы оценивают как удовлетворительный. Торг уместен. 

"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов

 
Теги: Минск
 
 
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Исторический центр, трехметровые потолки и въезд во двор через шлагбаум - преимущества, которые указывают в объявлениях о продаже владельцы квартир в знаменитом...
 
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