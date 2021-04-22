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"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
22.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Исторический центр, трехметровые потолки и въезд во двор через шлагбаум - преимущества, которые указывают в объявлениях о продаже владельцы квартир в знаменитом «доме с часами» на проспекте Независимости, 16. В нашей базе три таких предложения,цена и параметры которых существенно отличаются друг от друга. Например, «четырешка» стоит на 65 тысяч долларов дешевле, чем «двушка», которая к тому же уступает по метражу готовой к проживанию двухкомнатной квартире за 145 тысяч долларов. Посмотрите, как выглядят эти объекты.
Старейшие часы Минска и колокол Ирена
Дом на Независимости, 16 в народе называют «домом с часами». На верхушке башни расположены самые старые в городе часы, которые привезли в Минск в прошлом веке в качестве военного трофея из Кёнигсберга (нынешнего Калининграда). Ведомственные дома возводились пленными немцами в 1950-е года по проекту архитекторов Михаила Парусникова и Геннадия Баданова. Для поддержания архитектурного стиля здания КГБ к двум объектам напротив добавили башенки. На одной из них позже повесили часы.
Знаменитым часам больше двухсот лет. Об их появлении на проспекте ходит много легенд, и все они связаны с Лаврентием Цанавой – в те времена главой Комитета государственной безопасности БССР. Одни
Полвека башня дома молчаливо хранила еще один уникальный экспонат – колокол Ирена (в переводе с древнегреческого – «мир» и «спокойствие»). Изначально часы шли с боем, но местные жители начали жаловаться на постоянный шум и колокол вывели из строя. Так он провисел без дела и в неизвестности в башне до 2018 года. Сейчас колокол можно посмотреть в Музее истории города Минска. "Ирена" был отлит в 1929 году на собранные деньги «стрельцов полка Минского» в память погибших героев и защитников земли минской. Этот полк был создан в 1918 году и состоял из жителей Минска, офицеров российской армии - поляков по происхождению, которые не хотели быть под властью большевиков.
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«Продается квартира с мебелью и техникой!» за 145 тысяч долларов
«Вы не беспокоитесь о ремонте и мебели – в квартире есть все. Трубы канализации заменены, при ремонте установлена дорогая сантехника. Сам ремонт в квартире дизайнерский, с использованием качественных материалов», - говорится в
Двухкомнатная квартира за 350 тысяч долларов на первом этаже, но без соседей
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Санузел в квартире раздельный, а окна выходят в торец дома и во двор. Из описания известно, что на полу лежит паркет, а ремонт владельцы оценивают как удовлетворительный. Торг уместен.
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"Сталинка" с шестиугольной комнатой и пятью балконами. В доме напротив КГБ продается интересная квартира за 250 тысяч долларов
Исторический центр, трехметровые потолки и въезд во двор через шлагбаум - преимущества, которые указывают в объявлениях о продаже владельцы квартир в знаменитом...
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