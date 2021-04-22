Власти определили, как вырастет ВВП, каким будет курс рубля и инфляция

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Совет министров утвердил среднесрочную программу развития республиканского бюджета на 2021-2023 годы, говорится в постановлении на Национальном правовом портале.

Правительство определило следующие параметры реализации программы:

обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита бюджета

своевременное и в полном объеме осуществление платежей по государственному долгу

укрепление самостоятельности местных бюджетов и повышение налоговой автономии регионов

налоговая нагрузка на экономику на уровне, не превышающем 26% от ВВП

Белорусские власти при этом собираются сохранить социальную ориентированность бюджетных расходов, минимизировать фискальные риски и расширить сферу применения нормативных методов бюджетного планирования.

Планы в цифрах

Правительство Беларуси нарисовало оптимистичные планы, согласно которым ВВП республики в 2021 году составит – 158 481,6 миллиона рублей (рост 1,8%), в 2022 году – 172 536,0 миллиона рублей (рост 2,9%), в 2023 – 188 584,3 миллиона рублей (рост 3,8%).

В программе заложено поступательное снижение инфляции на следующие три года в следующем порядке: в 2021 году показатель будет равняться 5,5%, в 2022 году – 4,8%, в 2023 году – 4,5%.

Ставка рефинансирования по логике властей в среднем в год также будет снижаться (сейчас 8,5%). В 2021 году ключевой показатель в финансовой системе в среднем будет в параметрах – 7,75%-8%, в 2022 году – 7,4%-8%, в 2023 году – 6,9%-7,6%.

Курс рубля в правительстве также собираются, если не повернуть вспять, как хотелось бы, то уж точно обуздать его падение (в 2020 году рубль подешевел к доллару более чем на 20%). В текущем году доллар по логике властей в среднем будет стоить 2,5678 рубля, в 2022 году – 2,6346 рубля, в 2023 году – 2,6978 рубля.

Бюджетный дефицит начал беспокоить власти республики. Теперь его планируют поступательно снижать. В этом году расходы казны превысят доходы на 4 046 945 167 миллиона рублей, в следующем – на 2 543 417 353 миллиона рублей, а в 2023 году – на 1 810 121 430. Таким образом дефицит за последующие три года планируется сократить в два с небольшим раза.

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