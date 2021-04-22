Банк развития поддержал экономику почти на 1 миллиард рублей в I квартале

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. За первые три месяца 2021 года на реализацию инвестиционных проектов, экспортное кредитование и поддержку малого и среднего бизнеса предоставлено около 930 миллионов белорусских рублей, сообщили в пресс-службе Банка развития.

На реализацию инвестиционных, включая инвестиционные кредиты клиентам и приобретение целевых облигаций было предоставлено 452,3 миллиона белорусских рублей в эквиваленте, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"В свою очередь объем выдачи экспортных кредитов на валовой основе достиг 384,2 миллиона рублей в эквиваленте (178% к уровню 3 месяцев прошлого года)", - отметили в Банке развития.

Предприятия малого и среднего бизнеса получили поддержку в размере 92,2 миллиона рублей в эквиваленте, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В марте этого года новым руководителем Банка развития стал Александр Егоров, который до этого входил в руководящий состав ОАО "Беларусбанк".

Председатель правления тогда отметил, что перед банком стоят задачи, поставленные правительством: экспорт, инвестиции, повышение государственного сектора.

"Банк как институт развития, как инструмент правительства, будет помогать в решении этих задач", - заверил Александр Егоров. Судя по итоговым цифрам за первый квартал текущего года, Банк развития ответственно взялся за выполнение поручений правительства.

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