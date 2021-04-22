Украина возбудила антидемпинговые расследования по крахмалу и рубероиду на фоне угроз Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 20 апреля встретился с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко и пожаловался на барьеры при поставках белорусских товаров в эту страну. На следующий день Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговые расследования в отношении импорта в Украину ряд белорусских товаров.





Согласно сообщению в газете « Урядовый курьер », ассоциация производителей картофеля и крахмалопродуктов подала в МКМТ жалобу от имени предприятия-производителя крахмала ЧМП «Вимал» о возбуждении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину картофельного крахмала из Беларуси.

Рассмотрев жалобу, МКМТ нашла достаточно доказательств того, что импорт белорусского крахмала в Украину мог осуществляться по демпинговым ценам, при этом доля такого импорта росла за исследуемый период 2017—2019 гг., колеблясь в пределах от 25,1% до 84,6%. За аналогичный период часть демпингового импорта в общем потреблении Украиной картофельного крахмала колебалась от 9,7% до 27,8%, а относительно его производства — от 15,8% до 54%. При этом цены демпингового импорта в течение периода исследования были ниже уровня цен и уровня себестоимости производимой на «Вимале» продукции.

МКМТ сообщила, что ассоциация привела в жалобе достаточно доказательств того, что импорт белорусского крахмала мог причинять ущерб национальному товаропроизводителю, приводя, среди прочего, к сокращению объемов производства, увеличению запасов товара на складах, уменьшению коэффициента ликвидности и прибылей компании на внутреннем рынке, постоянному снижению рентабельности.

Комиссия поручила проведение антидемпингового расследования Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным Госстата, во второй половине 2020 года Украина импортировала 285,8 тонн картофельного крахмала из Беларуси на общую сумму 188,6 тыс долларов, что составило 35,3% от всего экспорта данного продукта. За аналогичный период 2020 года Украина импортировала 201 тонну крахмала из Польши на 135,5 тыс доларов, и 154 тонны из Дании на 145,5 тыс долларов. При этом Украина экспортировала во второй половине 2020 года 1,23 тыс. тонн картофельного крахмала на 923 тыс. доллларов, 95,4% которого было поставлено в Китай.

Минэкономики Украины также проведет антидемпинговое расследование в отношении импорта белорусских и российских изделий из асфальта. Жалобу подали связанные между собой украинские компании «Акваизол» и «Завод Ореол — 1».

Как следует из материалов дела, речь идет о еврорубероиде и битумной черепице. МКМТ согласилась, что в 2017—2019 годах объемы импорта из Беларуси и России выросли как в абсолютных показателях, так относительно производства и потребления. При этом поставки осуществлялись «по демпинговым ценам и уровень демпинговой маржи не мог считаться минимальным».

20 апреля Александр Лукашенко упрекнул Украину в «антидемпинговых разборках».

— Фактически наложили запрет на товары примерно на 300 млн долларов. Ну, а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи? Вы же понимаете, что Евросоюз у вас все не возьмет и даже не возьмет то, что пообещал. Он дает вам квоты, которые вы выбираете буквально за первый квартал — годовую квоту. Это мне Зеленский рассказывал. Ну так, а что дальше?- задавал вопросы Лукашенко на встрече с нардепом Шевченко.

Ранее сообщалось, что Украина проводила антидемпинговые расследования и даже вводила соответствующие пошлины на белорусские спички, цемент, бетонные блоки, соль, лампочки.

В 2020 году товарооборот Беларуси и Украины составил 4,5 млрд долларов. Экспорт белорусских товаров в Украину — 3,1 млрд долларов. Импорт украинских товаров — 1,4 млрд долларов. Украина — второй по размерам торговый партнер Беларуси.

— С точки зрения Украины, у нас действительно отрицательное сальдо в торговле с Беларусью примерно в 1,5 млрд долларов. Но, если убрать из белорусского экспорта в Украину «нефтянку» и удобрения, то у нас профицит в торговле с Беларусью составляет 300 млн долларов. Темпы роста нашего экспорта в Беларусь уже несколько лет подряд превышают темпы роста белорусского экспорта в Украину. В динамике мы выигрываем. И падение нашего экспорта в Беларусь меньшее в 2020 году, чем падение белорусского экспорта в Украину, — говорил в интервью « Экономической газете » посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

По его словам, одним из факторов, сдерживающих рост украинского экспорта, является отсутствие равных условий для украинских и белорусских компаний при их участи в белорусских государственных закупках.

— Камнем преткновения часто является Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Для получения права на ввоз подконтрольных товаров (в частности мясомолочной продукции), даже только на территорию Беларуси, требуется согласование с уполномоченными органами других государств-членов ЕАЭС. Но, как показывает практика, ключевым в этом вопросе является «голос» Российской Федерации (Россельхознадзор). Как следствие в 2020 году нескольким украинским предприятиям было отказано в экспорте соответствующей продукции в Беларусь. Кроме того, на сегодня действует 7 созданных ЕЭК антидемпинговых пошлин против украинской металлопродукции, в которой заинтересованы и белорусские предприятия. Эти факторы существенно ограничивают объемы украинского экспорта в Беларусь, — сказал Кизим.