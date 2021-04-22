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МИД недоумевает по поводу заявления Литвы о возможной аккредитации посла США в Беларуси
22.04.2021 12:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол США, находящийся в Литве, не будет иметь никакого отношения к Беларуси. Так МИД Беларуси
— Мы, честно говоря, на этот счет не имеем никакой официальной информации, а заявления различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно, — заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Он сказал, что предметно говорить об этом будет можно тогда, когда будет больше ясности.
— Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь, — отметили в МИД Беларуси.
Ситуация с послом США в Беларуси
Напомним, 21 апреля замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас
— Было такое официальное обращение США к правительству Литовской Республики с просьбой аккредитовать посла в Литве. <…> Правительство [Литвы] еще не сформулировало официального согласия. [Но] это нас очень радует, — сказал Адоменас.
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Глава МИД Владимир Макей в ответ
— Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это? Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США, — сказал министр.
Он также отметил, что Беларусь готова принять американского посла в любое время, но хочет иметь «четкую и понятную перспективу дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с американскими партнерами».
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- Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы....
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