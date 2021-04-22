МИД недоумевает по поводу заявления Литвы о возможной аккредитации посла США в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Посол США, находящийся в Литве, не будет иметь никакого отношения к Беларуси. Так МИД Беларуси прокомментировал заявление Вильнюса о том, что США попросили Литву временно «приютить» у себя посла США в Беларуси Джули Фишер.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы, честно говоря, на этот счет не имеем никакой официальной информации, а заявления различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно, — заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он сказал, что предметно говорить об этом будет можно тогда, когда будет больше ясности.

— Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь, — отметили в МИД Беларуси.

Ситуация с послом США в Беларуси

Напомним, 21 апреля замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил , что назначенная Вашингтоном в Минск посол США Джули Фишер, не получившая белорусскую визу, возможно, будет временно проживать в Вильнюсе.

— Было такое официальное обращение США к правительству Литовской Республики с просьбой аккредитовать посла в Литве. <…> Правительство [Литвы] еще не сформулировало официального согласия. [Но] это нас очень радует, — сказал Адоменас.

На днях Джули Фишер пояснила , что пока не прибыла в Минск, так как у нее нет белорусской визы.

Глава МИД Владимир Макей в ответ подчеркнул , что любому гражданину требуется виза, чтобы приехать в Беларусь. Но в случае с Фишер официальный Минск хочет «иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси».

— Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это? Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США, — сказал министр.

Он также отметил, что Беларусь готова принять американского посла в любое время, но хочет иметь «четкую и понятную перспективу дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с американскими партнерами».