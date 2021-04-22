ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД недоумевает по поводу заявления Литвы о возможной аккредитации посла США в Беларуси

22.04.2021 12:57 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Посол США, находящийся в Литве, не будет иметь никакого отношения к Беларуси. Так МИД Беларуси прокомментировал заявление Вильнюса о том, что США попросили Литву временно «приютить» у себя посла США в Беларуси Джули Фишер.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы, честно говоря, на этот счет не имеем никакой официальной информации, а заявления различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно, — заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он сказал, что предметно говорить об этом будет можно тогда, когда будет больше ясности.

— Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь, — отметили в МИД Беларуси.

Ситуация с послом США в Беларуси

Напомним, 21 апреля замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил, что назначенная Вашингтоном в Минск посол США Джули Фишер, не получившая белорусскую визу, возможно, будет временно проживать в Вильнюсе.

— Было такое официальное обращение США к правительству Литовской Республики с просьбой аккредитовать посла в Литве. <…> Правительство [Литвы] еще не сформулировало официального согласия. [Но] это нас очень радует, — сказал Адоменас.

На днях Джули Фишер пояснила, что пока не прибыла в Минск, так как у нее нет белорусской визы.

Глава МИД Владимир Макей в ответ подчеркнул, что любому гражданину требуется виза, чтобы приехать в Беларусь. Но в случае с Фишер официальный Минск хочет «иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси».

— Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это? Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США, — сказал министр.

Он также отметил, что Беларусь готова принять американского посла в любое время, но хочет иметь «четкую и понятную перспективу дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с американскими партнерами».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Имя, должность, имущество: что будет считаться персональными данными и как их будут защищать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by