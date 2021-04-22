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Песков предложил не смешивать «покушение на Лукашенко» с ходом интеграции

22.04.2021 13:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что ситуация «с подготовкой убийства президента Беларуси Александра Лукашенко и дальнейшего государственного переворота» могут повлиять на ход интеграции с Россией, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи», — заявил представитель Кремля журналистам в четверг, отвечая на вопросы, может ли ситуация в Беларуси повлиять на темпы интеграции Москвы и Минска, а также нужно ли двум странам сближение, чтобы избежать повторения подобных угроз.

Как считает Песков, «интеграционные процессы в рамках Союзного государства — это одно, а внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела двух стран [РФ и Беларуси] - это совсем другая реальность». «Это та реальность, с которой нам жить еще долго», — констатировал пресс-секретарь российского президента.

«Дело о госперевороте»

Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили: утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.

В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

21 апреля в КГБ Беларуси заявили, что по «делу о госперевороте» задержаны четыре фигуранта (Зенкович, Федута, Костусев, имя четвертого не называлось).

 
Теги: Минск
 
 
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Как считает Песков, «интеграционные процессы в рамках Союзного государства это одно, а внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела...
 
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