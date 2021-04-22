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Украина вводит спецпошлину на белорусские автобусы и грузовики. Это третий по объему рынок для МАЗа
22.04.2021 14:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости. Об этом говорится в сообщении МКМТ в газете «
Согласно ему, решение МКМТ о введении спецпошлины вступает в силу через 10 дней со дня публикации.
«Специальная пошлина применяется <…> до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины», — говорится в сообщении.
Под действие 35%-ной пошлины попадут автобусы (транспортные средства для перевозки 10 человек и более), грузовики с дизельными двигателями и полной массой 5−20 тонн и более 20 тонн (исключение сделано для автомобильных шасси). Кроме того, пошлина будет действовать на спецтехнику (автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские).
Решение о введении спецпошлины принято на основании материалов Минэкономики Украины, в котором изложены дискриминационные действия со стороны Беларуси. В частности, к таковым относятся утилизационный сбор, который взимается при ввозе в Беларусь колесной техники из Украины, а также неравные условия участия в госзакупках.
Недавно украинские производители автобусов и троллейбусов
До этого мэр Львова Андрей Садовый
Александр Лукашенко 20 апреля на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко пожаловался на барьеры при поставках белорусских товаров в эту страну. По его словам, фактически наложили запрет на товары примерно на 300 млн долларов. На следующий день МКМТ
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Решение о введении спецпошлины принято на основании материалов Минэкономики Украины, в котором изложены дискриминационные действия со стороны Беларуси.
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