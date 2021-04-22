Украина вводит спецпошлину на белорусские автобусы и грузовики. Это третий по объему рынок для МАЗа

Источник материала: Tut.by

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости. Об этом говорится в сообщении МКМТ в газете « Урядовый курьер ».



Фото: maz.by

Согласно ему, решение МКМТ о введении спецпошлины вступает в силу через 10 дней со дня публикации.

«Специальная пошлина применяется <…> до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины», — говорится в сообщении.

Под действие 35%-ной пошлины попадут автобусы (транспортные средства для перевозки 10 человек и более), грузовики с дизельными двигателями и полной массой 5−20 тонн и более 20 тонн (исключение сделано для автомобильных шасси). Кроме того, пошлина будет действовать на спецтехнику (автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские).

Решение о введении спецпошлины принято на основании материалов Минэкономики Украины, в котором изложены дискриминационные действия со стороны Беларуси. В частности, к таковым относятся утилизационный сбор, который взимается при ввозе в Беларусь колесной техники из Украины, а также неравные условия участия в госзакупках.

Недавно украинские производители автобусов и троллейбусов пожаловались властям на неравные условия конкуренции с дотированными белорусскими производителями, которые заполонили рынок Украины в последние годы.

До этого мэр Львова Андрей Садовый заявил , что городская власть отказывается от закупки автобусов компании МАЗ, которая победила в тендере Европейского инвестиционного банка, и просит банк провести повторный тендер на закупку автобусов.

Александр Лукашенко 20 апреля на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко пожаловался на барьеры при поставках белорусских товаров в эту страну. По его словам, фактически наложили запрет на товары примерно на 300 млн долларов. На следующий день МКМТ возбудила антидемпинговые расследования в отношении импорта в Украину белорусских крахмала, еврорубероида и битумной черепицы.

По данным МАЗ, по итогам 2020 года рынок Украины занял 3-е место в объемах продаж Минского автомобильного завода. И грузовая, и пассажирская техника МАЗ заняли по итогам года лидирующие позиции в сегменте продаж грузовых автомобилей и автобусов на украинском рынке. Кроме того, в настоящее время уже 36 компаний обеспечивают техническое обслуживание автотехники МАЗ на территории соседней страны.