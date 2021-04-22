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МАРТ взял под особый контроль цены на питьевую воду в магазинах

22.04.2021 14:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Цены на питьевую воду будут на особом контроле, заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

"Учитывая сложившуюся в некоторых районах города Минска ситуацию с питьевой водой, МАРТ держит вопрос на особом контроле", – пояснили в ведомстве.

По словам представителей ведомства, питьевая вода включена в перечень социально значимых товаров. В связи с этим министерство рекомендует придерживаться уровня торговых надбавок на нее в размере не более 30%.

В МАРТ также напомнили потребителям, что сообщить о существенном росте цен можно через онлайн-форму на сайте ведомства.

Водный коллапс в Чижовке

По данным Мингорисполкома, водоснабжение в столичных районах было нарушено поздно вечером 21 апреля: поврежден трубопровод диаметром 1000 миллиметров. По информации МЧС, на месте поврежден и подземный газопровод среднего давления (диаметр 63 миллиметра). Доступ к чистой питьевой воде одномоментно потеряли жители сразу трех районов – Октябрьского, Ленинского и Заводского.

Три аварийные бригады "Мингаза" работали всю ночь, к 10:00 четверга газоснабжение в районе было восстановлено. К обеду было налажено водоснабжение, однако эпидемиологи посоветовали пока не пить воду из-под кранов. Минздрав сообщил, что взятые пробы не соответствуют необходимым параметрам, поэтому лучше использовать бутилированную или привозную воду. В нескольких частях Минска поставили автоцистерны.

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Теги: Минск
 
 
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