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МАРТ взял под особый контроль цены на питьевую воду в магазинах
22.04.2021 14:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Цены на питьевую воду будут на особом контроле, заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
"Учитывая сложившуюся в некоторых районах города Минска ситуацию с питьевой водой, МАРТ держит вопрос на особом контроле", – пояснили в ведомстве.
По словам представителей ведомства, питьевая вода включена в перечень социально значимых товаров. В связи с этим министерство рекомендует придерживаться уровня торговых надбавок на нее в размере не более 30%.
В МАРТ также напомнили потребителям, что сообщить о существенном росте цен можно через онлайн-форму на сайте ведомства.
Водный коллапс в Чижовке
По данным Мингорисполкома, водоснабжение в столичных районах было
Три аварийные бригады "Мингаза" работали всю ночь, к 10:00 четверга газоснабжение в районе было восстановлено. К обеду было налажено водоснабжение, однако эпидемиологи посоветовали пока не пить воду из-под кранов. Минздрав сообщил, что взятые пробы не соответствуют необходимым параметрам, поэтому лучше использовать бутилированную или привозную воду. В нескольких частях Минска поставили автоцистерны.
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