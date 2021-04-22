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Совмин опубликовал прогноз ВВП, инфляции и курса рубля на 2021-2023 года

22.04.2021 15:07 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Совет министров Беларуси утвердил среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на ближайшие три года. Власти рассказали свои планы относительно ВВП, ставки рефинансирования, курса доллара и других экономических показателей.

Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернеты-портале.

20 апреля Совмин Беларуси принял постановление №227, указав в нем основные показатели, которые должна достичь экономика страны за ближайшие три года.

Планы в общем

Правительство рассчитывает на сбалансированность республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита бюджета, полное и своевременное погашение госдолга, укрепление экономики и налоговой автономности регионов. Помимо этого власти хотят держать налоговую нагрузку на экономику на уровне не выше 26% от ВВП.

При этом Совмин хочет сохранить социальную ориентированность бюджета, минимизировать фискальные риски и расширить сферу применения нормативных методов бюджетного планирования.

Рост ВВП

Согласно опубликованному документу, в ближайшее время ускорится рост белорусской экономики. В следующем году ВВП вырастет на 2,9%, а в 2023 — на 3,8%. При этом прогноз на 2021 год — 1,8%.

Отметим, сейчас ВВП страны замедляется, а прогнозы международных институтов касательно экономического роста не радуют.

Замедление инфляции

В 2022 году инфляция должна составить 4,8%, в 2023 – 4,5%. В текущем году прогнозируется 5,5%.

Напомним, оценки бизнесом экономической ситуации в Беларуси в 2020 году были худшими с 2014 года, в НББ ожидают рост инфляции.

Уменьшение ставки рефинансирования

В 2022 году она будет на уровне 7-7,75%, в 2023 году – 6,76-7,5%. К концу 2021 года планируют – 7,75-8,25%, хотя с 21 апреля Нацбанк поднял ставку рефинансирования до 8,5%.

Курс доллара

К концу текущего года, по прогнозам правительства, курс доллара составит 2,5553 рубля, к концу 2022 года – 2,6439 рубля, 2023 года – 2,7097.

Стоит отметить, 7 апреля курс доллара установил свой исторический рекорд, достигнув отметили 2,6667 рубля.

Курс российского рубля

На конец 2021 года 100 российских рублей будут стоять 3,5639 бел. руб., на конец 2022 года – 3,5825, на конец 2023 – 3,6009.

Нефть Urals

Власти ожидают, что к концу текущего года цена за 1 баррель нефти Urals составит 40 долларов, к концу 2022 – 45 долларов, к концу 2023 – 50.

Экспорт и импорт

В текущем году экспорт должен вырасти на 5,9%, в следующие два года – на 6,1% ежегодно. Импорт товаров в этом году прогнозируют на уровне 6,3%, в 2022 году – 5,1%, в 2023 – 6,1%.

Лимит госдолга

Лимит государственного долга составит не более 40% от ВВП на протяжении всех трех лет.

Тем временем госдолг Беларуси продолжает расти. На 1 марта 2021 года он составил 59,5 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,7 млрд рублей, или на 2,9%.

Республиканский бюджет

Все три года он будет дифицитным. В этом году расходы бюджета составят 27,35 млрд рублей при доходах в 23,3 млрд рублей (дефицит – 4,05 млрд рублей). В 2022 году доходы должны вырасти до 25,06 млрд рублей, а расходы — до 27,6 млрд рублей (дефицит – 2,54 млрд рублей). В 2023 году доходы республиканского бюджета составят 26,5 млрд рублей, а расходы — 28,35 млрд (дефицит – 1,81 млрд рублей).

 
 
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Совет министров Беларуси утвердил среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на ближайшие три года. Власти рассказали свои планы относительно...
 
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