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Биткоину предсказали скорый крах

22.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Аналитики предсказали скорый крах биткоина вследствие слишком резкого роста его стоимости. По мнению специалистов, на рынке наблюдаются признаки пузыря, который может лопнуть уже в ближайшее время. С конца прошлого года стоимость криптовалют резко выросла. В середине апреля биткоин установил очередной рекорд, достигнув отметки почти в 65 тысяч долларов за единицу, после чего последовало резкое падение. Накануне Народный банк Китая признал биткоин инвестиционной альтернативой. Однако регулятор по-прежнему не считает биткоин и другие криптовалюты полноценными валютами. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Аналитики предсказали скорый крах биткоина вследствие слишком резкого роста его стоимости. По мнению специалистов, на рынке наблюдаются признаки пузыря, который...
 
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