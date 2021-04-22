Источник материала: БT

Членство Беларуси в ВТО в интересах нашей экспортно-ориентированной экономики - об этом заявил директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Беларуси. По его словам, за счет вступления в ВТО страна адаптирует свое законодательство к лучшим мировым практикам и уберет регуляторные барьеры. Сейчас Беларусь ведет переговоры с пятью сторонами - США, ЕС, Украиной, Новой Зеландией и Канадой. Завершить их рассчитывают в течение этого года. Отметим, в прошлом году экспорт Беларуси составил 29 миллиардов долларов. Сейчас в стране проходит информационная кампания "Недели ВТО в Республики Беларусь". Во всех областях пройдет серия региональных круглых столов с бизнес-сообществом.