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Членство Беларуси в ВТО в интересах нашей экспортно-ориентированной экономики

22.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Членство Беларуси в ВТО в интересах нашей экспортно-ориентированной экономики - об этом заявил директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Беларуси. По его словам, за счет вступления в ВТО страна адаптирует свое законодательство к лучшим мировым практикам и уберет регуляторные барьеры. Сейчас Беларусь ведет переговоры с пятью сторонами - США, ЕС, Украиной, Новой Зеландией и Канадой. Завершить их рассчитывают в течение этого года. Отметим, в прошлом году экспорт Беларуси составил 29 миллиардов долларов. Сейчас в стране проходит информационная кампания "Недели ВТО в Республики Беларусь". Во всех областях пройдет серия региональных круглых столов с бизнес-сообществом. 

 
 
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Членство Беларуси в ВТО в интересах нашей экспортно-ориентированной экономики - об этом заявил директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД...
 
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