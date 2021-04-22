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Деловой совет ЕАЭС обсудил предложения от бизнеса
22.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В Евразийском экономическом союзе обсуждают создание автономной платежной системы. Один из аспектов - дедолларизация взаимных расчетов. Об этом говорили на Деловом совете ЕАЭС. На заседании рассматривались вопросы взаимодействия ЕЭК с бизнесом, а также участия делового сообщества в развитии интеграции до 2025 года. Отметим, министры Евразийской экономической комиссии в этом году проведут в странах Союза более 40 встреч с представителями бизнес-сообщества.
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В Евразийском экономическом союзе обсуждают создание автономной платежной системы. Один из аспектов - дедолларизация взаимных расчетов. Об этом говорили на...
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