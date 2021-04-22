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Российский рубль подешевел, евро и доллар подорожали
22.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Российский рубль на торгах в среду подешевел, евро и доллар подорожали. Итак, доллар стоит 2 рубля 60 копеек, евро - 3 рубля 12 копеек, и 3 рубля 38 копеек стоят 100 российских.
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Российский рубль на торгах в среду подешевел, евро и доллар подорожали. Итак, доллар стоит 2 рубля 60 копеек, евро - 3 рубля 12 копеек, и 3 рубля 38 копеек стоят 100...
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