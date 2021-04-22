Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik, Никита Чикунов. Россия принимает новые меры для стабилизации внутреннего рынка и сдерживания цен на бензин. В правительстве страны задумываются и о сезонном ограничении экспорта бензина.

Экономисты считают, что эффекты от предпринимаемых российскими властями шагов могут затронуть и страны Евразийского экономического союза. Как "заморозка" цен на бензин в России подействует на страны ЕАЭС, выяснял Sputnik.

Лекарство от подорожания

Два российских министерства – финансов и энергетики – согласовали между собой параметры корректировки демпферного механизма для внутрироссийского топливного рынка. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, опубликованном во вторник, 20 апреля.

Планируется, что с 1 мая изменится индикативная цена (оптовая стоимость, которую устанавливает правительство, – Sputnik) бензина для внутреннего рынка: она снизится на четыре тысячи рублей. Действующая ставка составляет 56,3 тысячи рублей за тонну (почти 750 долларов - Sputnik). Помимо этого, с 1 января 2023 года базовая цена на бензин будет индексироваться каждый год только на 3% вместо нынешних 5%.

Впервые демпфер заработал в 2019 году. Его главная задача – не допустить повторения топливного кризиса 2018-го. Тогда из-за роста мировых цен на нефть резко повысилась стоимость бензина в России, а правительству страны пришлось договариваться с нефтяными компаниями о фактической заморозке цен на топливо.

Суть демпферного механизма заключается в том, что при высокой стоимости нефти за рубежом российские нефтеперерабатывающие заводы получают компенсацию – им возвращают часть выплаченных налогов. Эти выплаты "мотивируют" нефтяников продолжать поставки топлива на внутренний рынок, не взвинчивая цены вслед за мировыми.

Такая система не предполагает снижения цен на бензин – только умеренный рост. Стоимость топлива не растет выше годового уровня инфляции (в 2020 году рост составил 2,5% — почти вдвое ниже инфляции), но и не снижается при падении мировых цен. Таким образом, внутренний рынок оказывается защищенным от резких ценовых колебаний.

Сам демпфер подсчитывается с учетом индикативной и актуальных цен на внешнем рынке. Грядущее снижение действующей индикативной цены (56,3 тыс. руб. за тонну) означает, что при поставках топлива на внутренний рынок в условиях высоких мировых цен нефтяники получат больше возвратных выплат. Такой шаг, по мнению опрошенных Sputnik экспертов, позволит остановить рост цен на бензин внутри России.

"Правительство повышает налог на добычу природных ископаемых. Вместе с тем рубль дешевеет, а нефть дорожает. Если бы индикативную цену не снизили, то поставки внутрь страны стали бы невыгодными даже при демпфере. Поэтому его привели к реалиям рынка. Бензин точно не подешевеет, но рост цен на него, вероятно, остановится в ближайшее время", — прогнозирует заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Вслед за российским рынком

С начала нынешнего года бензин дорожает во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

За текущий месяц средняя цена одного литра АИ-92 в Армении выросла на 2,64%, в Кыргызстане – на 4,3%, в Казахстане – на 6,5%, в Беларуси – на 1,4%.

За тот же период бензин марки АИ-95 в Армении стал дороже на 6,2%, в Кыргызстане – на 6%, в Казахстане – на 7,9%, в Беларуси – на 1,16%.

Ситуация на топливных рынках в Армении и Кыргызстане обусловлена тем, что эти страны не перерабатывают нефть самостоятельно, а закупают нефтепродукты в России. Следовательно, стоимость топлива целиком зависит от отпускных цен на российских НПЗ.

Корректировка демпфера должна насытить рынок в России топливом. Это создаст благоприятные условия для снижения отпускных цен, по которым российский бензин поставляется в Кыргызстан, считает исполнительный директор НКО "Международный деловой совет" Аскар Сыдыков.

"Дорогой бензин в Кыргызстане стал следствием дефицита бензина на российском рынке. Как только в России ощущается нехватка нефтепродуктов и немного повышаются цены, то и у нас (в Кыргызстане - Sputnik) происходит то же самое, только в больших масштабах. Ведь у нас нет демпфера. Нефтетрейдеры в Кыргызстане небольшие, они не могут держать больших запасов топлива и регулировать цены. Мы очень надеемся, что новые параметры демпфера скажутся на нас положительно. Когда в России не будет дефицита – Кыргызстан начнет получать бензин по более низким ценам", — объясняет он.

Такую точку зрения разделяет исполнительный директор ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов. По его словам, рынок топлива в республике идет вслед за российским.

"Наш рынок полностью зависит от России, потому что это наш единственный поставщик нефтепродуктов. Если там рост цен на бензин остановится, то у нас ситуация тоже стабилизируется с разницей в несколько недель. Российские заводы платят большие налоги на добычу (НДПИ), поэтому с начала года отпускные цены на бензин выросли на 4-6%. Если налоговики станут возвращать больше денег, то НПЗ смогут продавать топливо чуть дешевле", — предполагает собеседник.

Аналогичным образом ситуация обстоит в Армении. Ценообразование на топливном рынке республики определяют те же факторы, что и в Кыргызстане: зависимость от российских поставок из-за отсутствия возможностей для переработки нефти.

Казахстан, напротив, покрывает почти все свои потребности в топливе за счет местных мощностей. Если до 2018 года поставки светлых нефтепродуктов (бензин, керосин и дизельное топливо – Sputnik) из России были значительными – от 500 тыс. до 1 млн тонн, то в последующие годы они значительно сократились (в 2019-м – около 20 тыс. тонн, в 2020-м – 2 тыс. тонн), замечает экономический обозреватель Сергей Домнин.

"Несмотря на общую границу и взаимозависимость экономик, рынки нефтепродуктов РК и РФ действуют вполне обособленно: в странах разные схемы организации рынка нефтепродуктов, разная себестоимость переработки, ставки акцизов и розничная цена на бензин. Стоимость бензина в Казахстане растет из-за внутренних факторов (увеличение экспорта нефтепродуктов и нефти, повышение налогов – Sputnik), поэтому ситуация на российском рынке на нас не повлияет", — считает он.

А что с ценами на топливо в Беларуси?

Маловероятным выглядит и сценарий, при котором демпфер в России остановит повышение цен на бензин в Беларуси. Республика перерабатывает нефть на двух НПЗ и производит топливо в объемах, достаточных для удовлетворения внутреннего спроса и даже экспорта.

С января по февраль нынешнего года страна экспортировала 1,68 млн тонн нефтепродуктов – в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Крупнейшими импортерами белорусских нефтепродуктов стали Украина (546,5 тыс. тонн), Евросоюз (940,2 тыс. тонн) и Великобритания (138,7 тыс. тонн).

Подорожание бензина в Беларуси, как отмечает эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, объясняется общемировым повышением стоимости нефти. Корректировка демпфера в России повлиять на эту тенденцию не сможет.

Новая выгода

Осторожный оптимизм партнерам России по ЕАЭС должно внушить заявление российского вице-премьера Александра Новака, который не исключил введения запрета на экспорт бензина в периоды пикового спроса.

"Мы обсудим этот вопрос в ближайшее время. Послушаем рекомендации министерства энергетики, Федеральной антимонопольной службы, министерства экономического развития. Совместно примем решения. Ведь могут быть и отрицательные последствия - компании могут снизить объемы производства", — цитирует его слова агентство "Интерфакс".

Будет ли такой запрет распространятся на страны-участницы ЕАЭС, вице-премьер России не уточнил.

По мнению опрошенных Sputnik экспертов, любые экспортные ограничения, как показывает практика последнего года, не затрагивают государства, входящие в Таможенный союз.

В таком случае поставки бензина в Армению и Кыргызстан не только не уменьшатся, но могут и возрасти. В совокупности с обновленным демпфером это даст двойной положительный эффект – топливный рынок стран насытится, что неизбежно отразится на стоимости бензина для конечных потребителей.