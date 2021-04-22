МАРТ: сельхозпредприятия Беларуси стали жертвами картельного сговора

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вскрыло масштабное антиконкурентное соглашение на рынке средств защиты растений, участниками которого стали 15 компаний, сообщили в ведомстве.

Материалы о картельном сговоре МАРТ предоставил в Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Витебской области.

"Картель действовал на территории всей республики. К примеру, в течение 2020 года участники картеля поддерживали цены на торгах на поставку средств защиты растений", - сообщили Sputnik в четверг в МАРТ.

Кроме этого, был установлен раздел товарного рынка со стороны всех участников картеля "Они договаривались, кто должен стать победителем в процедурах закупок средств защиты растений", - сказали в министерстве. При этом были определены и "ценовые пороги", ниже которые нельзя опускаться при торгах.

МАРТ приводит цитаты из объяснительных записок руководитель одной из компаний-участниц картеля: "при снижении цен участники торгов должны договариваться до какого уровня снизить цену", дилеры также "(…) должны соблюдать территориальный принцип, т.е. участвовать в тендерах в тех регионах, где имеется региональный представитель, либо хозяйство является стратегическим партнером данного дилера".

Последствия картельного сговора негативно отразились на стоимости продукции для населения и переработчиков, каждый участник картеля будет привлечен административной ответственности персонально, сказали в МАРТ.

"Минимальный штраф за картель составляет 400 базовых величин, при этом каждой компании грозит штраф до 10 процентов от суммы выручки от реализации средств защиты растений за год", - сказали в министерстве.

Читайте также:

МАРТ взял под особый контроль цены на питьевую воду в магазинах

цены на питьевую воду в магазинах Банк развития поддержал экономику почти на 1 миллиард рублей в I квартале

почти на 1 миллиард рублей в I квартале Популярные крекеры и сушеную рыбу запретили продавать в Беларуси