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МАРТ: сельхозпредприятия Беларуси стали жертвами картельного сговора
22.04.2021 17:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вскрыло масштабное антиконкурентное соглашение на рынке средств защиты растений, участниками которого стали 15 компаний, сообщили в ведомстве.
Материалы о картельном сговоре МАРТ предоставил в Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Витебской области.
"Картель действовал на территории всей республики. К примеру, в течение 2020 года участники картеля поддерживали цены на торгах на поставку средств защиты растений", - сообщили Sputnik в четверг в МАРТ.
Кроме этого, был установлен раздел товарного рынка со стороны всех участников картеля "Они договаривались, кто должен стать победителем в процедурах закупок средств защиты растений", - сказали в министерстве. При этом были определены и "ценовые пороги", ниже которые нельзя опускаться при торгах.
МАРТ приводит цитаты из объяснительных записок руководитель одной из компаний-участниц картеля: "при снижении цен участники торгов должны договариваться до какого уровня снизить цену", дилеры также "(…) должны соблюдать территориальный принцип, т.е. участвовать в тендерах в тех регионах, где имеется региональный представитель, либо хозяйство является стратегическим партнером данного дилера".
Последствия картельного сговора негативно отразились на стоимости продукции для населения и переработчиков, каждый участник картеля будет привлечен административной ответственности персонально, сказали в МАРТ.
"Минимальный штраф за картель составляет 400 базовых величин, при этом каждой компании грозит штраф до 10 процентов от суммы выручки от реализации средств защиты растений за год", - сказали в министерстве.
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Участники картельного сговора поделили товарный отечественный рынок и определили минимальные ценовые пороги.
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