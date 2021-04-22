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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украина вводит спецпошлину на белорусские автобусы и грузовики Еще один недружественный шаг уже от нашего южного соседа. Украина фактически запретила импорт наших автобусов и грузовиков. Они будут облагаться спецпошлиной в...

Еще один недружественный шаг уже от нашего южного соседа. Украина фактически запретила импорт наших автобусов и грузовиков. Они будут облагаться спецпошлиной в размере 35 %. Об этом сообщили в Межведомственной комиссии по международной торговле страны. По данным МАЗ, в 2020 году продукция завода заняла лидирующие позиции в сегменте продаж грузовых автомобилей и автобусов на украинском рынке. Как сообщили в Гостаможслужбе Украины, в 2020 году были ввезены белорусские автобусы на 38 миллионов долларов - это 60 % общего импорта. Глядя, каким спросом пользуется белорусская продукция, Киев не нашел ничего лучше, чем лишить свои автопарки техники белорусского производства. Отметим, что Украина неоднократно предъявляла претензии Беларуси и вводила различные ограничительные меры в отношении ее продукции. К слову, на недавнейотметил, что если переходить запретные линии, наша страна ведь может и ответить.