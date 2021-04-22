В Москве проходит встреча Лукашенко и Путина

Источник материала: Tut.by

В Москве вечером 22 апреля проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.



Фото: kremlin.ru

— Мы с вами в конце прошлого года начертали программу наших действий. На конец прошлого года и на этот год. Мы дважды встречались в Сочи. Последний раз договорились, что серьезно в Минске поработают наши правительства. Благодарю, Михаил Владимирович (премьер-министр России Мишустин. — Прим. ред.) приехал. В общем, мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось. 2−3 очень серьезные программы экономического характера. В том числе и налогообложение. Так что я с вами согласен. Мы потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать. В том числе и безопасность, и оборона в нашем Союзном государстве. Хотя справляемся и справимся, — сказал Лукашенко, передает телеграм-канал «Пул Первого» .

Путин заявил, что работа над интеграционными процессами в рамках Союзного государства идет эффективно, в том числе по линии спецслужб, передает ТАСС .

— Работа в целом идет неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно, имею ввиду и правительственную команду, и команду по линии администрации, но вот, как видим теперь, и по линии специальных служб, — сказал Путин.

(Будет дополнено)

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