Лукашенко: Беларуси и России осталось согласовать 2–3 дорожные карты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Беларусь и Россия очень серьезно двигаются по союзным программам, заявил в четверг Александр Лукашенко во время встречи в Кремле с Владимиром Путиным, передает БелТА .

Белорусский лидер подчеркнул, что на данный момент большинство дорожных карт уже согласовано, осталось всего пару штук.

"В общем, мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось. 2-3 очень серьезные программы экономического характера. В том числе и налогообложение", – заявил белорусский президент.

Он согласился с Путиным, что в этих направлениях есть хорошее продвижение, но остаются "вопросы на злобу дня, которые надо усиливать". В частности это, вопросы безопасности и обороны в Союзном государстве, хотя тут оба лидера "справляются и справятся".

В свою очередь российский лидер отметил, что в отношениях двух стран сделано многое, но еще есть вопросы, "по которым нужно договориться".

"Отношения у нас развиваются, развиваются успешно. И в прошлый раз мы отмечали, что несмотря на пандемию и на определенные сокращения товарооборотов, объем очень значителен – почти 30 миллиардов долларов… Наши команды продолжат работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. Есть и то, о чем мы еще должны договориться, согласовать наши позиции. Но работа в целом идет неплохо по всем направлениям", – заявил президент России.

При этом Путин подчеркнул, что многое уже сделано, особенно в социальной сфере: граждане обоих государств пользуются равными правами в пенсионном обеспечении, в социальных вопросах, трудоустройстве, здравоохранении.

Человеческая и большая нотка

Отдельно остановились лидеры двух стран на попытке госпереворота в Беларуси, которую недавно успешно предотвратили российские и белорусские спецслужбы. Напомним, в прошлую субботу Лукашенко рассказал, что на него и его семью готовилось покушение , участников заговора задержали .

Белорусский президент подчеркнул, что согласен с выводами, сделанными Путиным в своем послании в отношении Беларуси.

"Мы заметили человеческую большую нотку этого послания", – сказал он.

Дорожные карты

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан 8 декабря 1999 года в Москве.

В декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа до сих пор не принята.

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