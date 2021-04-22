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Лукашенко: Беларуси и России осталось согласовать 2–3 дорожные карты
22.04.2021 19:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Беларусь и Россия очень серьезно двигаются по союзным программам, заявил в четверг Александр Лукашенко во время встречи в Кремле с Владимиром Путиным, передает
Белорусский лидер подчеркнул, что на данный момент большинство дорожных карт уже согласовано, осталось всего пару штук.
"В общем, мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось. 2-3 очень серьезные программы экономического характера. В том числе и налогообложение", – заявил белорусский президент.
Он согласился с Путиным, что в этих направлениях есть хорошее продвижение, но остаются "вопросы на злобу дня, которые надо усиливать". В частности это, вопросы безопасности и обороны в Союзном государстве, хотя тут оба лидера "справляются и справятся".
В свою очередь российский лидер отметил, что в отношениях двух стран сделано многое, но еще есть вопросы, "по которым нужно договориться".
"Отношения у нас развиваются, развиваются успешно. И в прошлый раз мы отмечали, что несмотря на пандемию и на определенные сокращения товарооборотов, объем очень значителен – почти 30 миллиардов долларов… Наши команды продолжат работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. Есть и то, о чем мы еще должны договориться, согласовать наши позиции. Но работа в целом идет неплохо по всем направлениям", – заявил президент России.
При этом Путин подчеркнул, что многое уже сделано, особенно в социальной сфере: граждане обоих государств пользуются равными правами в пенсионном обеспечении, в социальных вопросах, трудоустройстве, здравоохранении.
Человеческая и большая нотка
Отдельно остановились лидеры двух стран на попытке госпереворота в Беларуси, которую недавно успешно предотвратили российские и белорусские спецслужбы. Напомним, в прошлую субботу Лукашенко рассказал, что на него и его семью готовилось
Белорусский президент подчеркнул, что согласен с выводами,
"Мы заметили человеческую большую нотку этого послания", – сказал он.
Дорожные карты
Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан 8 декабря 1999 года в Москве.
В декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа до сих пор не принята.
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Белорусский лидер на встрече с российским президентом отметил, что страны далеко продвинулись в вопросе согласования союзных программ.
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