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Мингорисполком отказал организаторам в проведении «Чернобыльского шляха»
22.04.2021 19:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мингорисполком отказал организаторам в проведении «Чернобыльского шляха», сообщил TUT.BY глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.
В своем ответе на заявку организаторов Мингорисполком указал несколько причин для отказа: отсутствие договоров с милицией, «скорой» и коммунальниками, маршрут шествия, который по мнению властей, не соответствует требованию закона, организаторы якобы до получения ответа от властей озвучили маршрут и время сбора участников, что запрещено законом, и, конечно, COVID-19.
«У мэтах прафілактыкі і мінімізацыі распаўсюджвання вострых рэспіраторых інфекцый, у тым ліку выкліканых COVID-19, выканання дзеючых рэкамендацый Міністэрства аховы здароўя, лічым непажаданым правядзенне масавых мерапрыемстваў на тэрыторыі сталіцы», — говорится в ответе городских властей.
Ранее глава МВД Иван Кубраков заявил, что милиция будет реагировать на все нарушения вне зависимости от того, разрешат проведение акции или нет.
— Если, конечно, граждане пойдут на несанкционированные акции в этот святой день, что я считаю неправильным и недопустимым, сотрудники будут обеспечивать порядок. Нарушения будут фиксироваться и пресекаться. Мы к этому готовы, — цитирует министра внутренних дел Ивана Кубракова
Напомним, представители оппозиции 9 апреля
В оргкомитет по подготовке «Чернобыльского шляха» вошли представители Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», штаба Тихановской и движения «За Свободу». Заявку на проведение акции подали трое: сам Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова.
Вечером 12 апреля стало известно о задержании лидера Партии БНФ Григория Костусева. Политика, по словам его близких,
«Чернобыльский шлях» 26 апреля проходил в Минске каждый год. Обычно участники акции проходили с шествием от проспекта Независимости к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» в парке Дружбы народов. Там проходила митинг-молитва и возложение цветов.
«Дело о перевороте»
Александр Лукашенко 17 апреля
— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.
Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
ФСБ России
В Госдепартаменте
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Основными лозунгами акции в этом году должны были стать «Остановить правовой Чернобыль!», а также «35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается».
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