Источник материала: Tut.by

Мингорисполком отказал организаторам в проведении «Чернобыльского шляха», сообщил TUT.BY глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В своем ответе на заявку организаторов Мингорисполком указал несколько причин для отказа: отсутствие договоров с милицией, «скорой» и коммунальниками, маршрут шествия, который по мнению властей, не соответствует требованию закона, организаторы якобы до получения ответа от властей озвучили маршрут и время сбора участников, что запрещено законом, и, конечно, COVID-19.

«У мэтах прафілактыкі і мінімізацыі распаўсюджвання вострых рэспіраторых інфекцый, у тым ліку выкліканых COVID-19, выканання дзеючых рэкамендацый Міністэрства аховы здароўя, лічым непажаданым правядзенне масавых мерапрыемстваў на тэрыторыі сталіцы», — говорится в ответе городских властей.

Ранее глава МВД Иван Кубраков заявил, что милиция будет реагировать на все нарушения вне зависимости от того, разрешат проведение акции или нет.

— Если, конечно, граждане пойдут на несанкционированные акции в этот святой день, что я считаю неправильным и недопустимым, сотрудники будут обеспечивать порядок. Нарушения будут фиксироваться и пресекаться. Мы к этому готовы, — цитирует министра внутренних дел Ивана Кубракова Sputnik.by .

Напомним, представители оппозиции 9 апреля подали заявку на проведение в Минске «Чернобыльского шляха» — традиционной акции, приуроченной к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Основными лозунгами акции в этом году должны были стать «Остановить правовой Чернобыль!», а также «35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается».

В оргкомитет по подготовке «Чернобыльского шляха» вошли представители Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», штаба Тихановской и движения «За Свободу». Заявку на проведение акции подали трое: сам Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова.

Вечером 12 апреля стало известно о задержании лидера Партии БНФ Григория Костусева. Политика, по словам его близких, задержали в Шклове и доставили в Минск в СИЗО КГБ. Позже оказалось, что политик задержан по «делу о госперевороте».

«Чернобыльский шлях» 26 апреля проходил в Минске каждый год. Обычно участники акции проходили с шествием от проспекта Независимости к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» в парке Дружбы народов. Там проходила митинг-молитва и возложение цветов.

«Дело о перевороте»

Александр Лукашенко 17 апреля заявил , что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили , что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.