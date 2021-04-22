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Eвразийский банк развития готов заместить ЕБРР в случае его ухода из Беларуси
22.04.2021 19:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Eвразийский банк развития (ЕАБР) готов заместить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в случае прекращения его деятельности в Беларуси. Об этом заявил в интервью газете «
Инвестиционный портфель ЕАБР в прошлом году приблизился к 10 млрд долларов, которые идут на проекты в странах евразийского пространства, преимущественно в России, Казахстане и Беларуси. Опорный банк Евразийского экономического союза намерен увеличить кредитование как суверенных заемщиков, так и корпоративных клиентов.
— Миссия EАБР — это все-таки не максимизация прибыли, а содействие развитию бизнеса, развитию экономик стран EАЭС, развитию интеграционной тематики, — сказал Подгузов и отметил, что ЕАБР уже постепенно замещает в евразийском пространстве другие банки развития (тот же EБРР) и хотел бы играть здесь первую скрипку.
Санкции в отношении участников союза могут сыграть ЕАБР на руку.
— Любые потенциальные ограничения в отношении участников банка не изменят миссии EАБР — содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними, развитию интеграционных процессов. Eсли международные финансовые институты выходят из финансирования проектов на той или иной территории, входящей в периметр деятельности EАБР, мы, конечно, будем рассматривать возможность расширить участие в таких проектах, если они отвечают нашей миссии и не нарушают обязательств банка, — пояснил Подгузов.
В качестве примера он допустил, что EБРР может «свернуть или снизить участие в Беларуси, как это уже случилось в России».
21 апреля Евразийский банк развития
Гарантии обеспечивают обязательства БЕЛАЗа по поддержанию работоспособности поставленных самосвалов в течение 8 лет. Ранее гарантом по этому договору выступал ЕБРР.
Осенью 2020 года Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк
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Инвестиционный портфель ЕАБР в прошлом году приблизился к 10 млрд долларов, которые идут на проекты в странах евразийского пространства, преимущественно в России,...
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