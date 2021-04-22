Eвразийский банк развития готов заместить ЕБРР в случае его ухода из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Eвразийский банк развития (ЕАБР) готов заместить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в случае прекращения его деятельности в Беларуси. Об этом заявил в интервью газете « Ведомости » глава ЕАБР Николай Подгузов.



Фото: пресс-служба Евразийского банка развития

Инвестиционный портфель ЕАБР в прошлом году приблизился к 10 млрд долларов, которые идут на проекты в странах евразийского пространства, преимущественно в России, Казахстане и Беларуси. Опорный банк Евразийского экономического союза намерен увеличить кредитование как суверенных заемщиков, так и корпоративных клиентов.

— Миссия EАБР — это все-таки не максимизация прибыли, а содействие развитию бизнеса, развитию экономик стран EАЭС, развитию интеграционной тематики, — сказал Подгузов и отметил, что ЕАБР уже постепенно замещает в евразийском пространстве другие банки развития (тот же EБРР) и хотел бы играть здесь первую скрипку.

Санкции в отношении участников союза могут сыграть ЕАБР на руку.

— Любые потенциальные ограничения в отношении участников банка не изменят миссии EАБР — содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними, развитию интеграционных процессов. Eсли международные финансовые институты выходят из финансирования проектов на той или иной территории, входящей в периметр деятельности EАБР, мы, конечно, будем рассматривать возможность расширить участие в таких проектах, если они отвечают нашей миссии и не нарушают обязательств банка, — пояснил Подгузов.

В качестве примера он допустил, что EБРР может «свернуть или снизить участие в Беларуси, как это уже случилось в России».

21 апреля Евразийский банк развития подписал соглашение о предоставлении гарантий на сумму 24,3 млн долларов при поставке в Индию 77 самосвалов БЕЛАЗ. ЕАБР на текущий момент рассматривает возможность предоставления аналогичных гарантий еще на 55 млн долларов.

Гарантии обеспечивают обязательства БЕЛАЗа по поддержанию работоспособности поставленных самосвалов в течение 8 лет. Ранее гарантом по этому договору выступал ЕБРР.

Осенью 2020 года Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк решили ограничить программы сотрудничества с Беларусью. В частности, ЕБРР сообщил, что не рассматривает «новые суверенные проекты в стране». Прекращение кредитования ряда госпроектов добавило головной боли белорусским властям. В то же время европейский банк до сих пор инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси.