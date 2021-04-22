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Лукашенко прокомментировал разговоры о переносе площадки для контактной группы по Донбассу из Минска
22.04.2021 20:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сменить Минск в качестве площадки для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе можно только при согласии всех ее участников. Об этом
— Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Владимирович [Путин], [президент Украины Владимир] Зеленский, другие вовлеченные в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
— Ну а вообще, как у нас говорят, баба с возу — коню легче, — добавил Лукашенко и отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске «говорит о намерении похоронить Минские соглашения».
По мнению Путина, разговоры о переносе площадки похожи на попытку уклониться от реального решения проблем.
— Беларусь просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс. Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Ну а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать, на мой взгляд, в этой очень важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их [Минские соглашения] окончательно, —
Напомним, 6 апреля украинская делегация
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Лукашенко прокомментировал разговоры о переносе площадки для контактной группы по Донбассу из Минска
Сменить Минск в качестве площадки для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе можно только при согласии всех ее участников. Об этом...
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