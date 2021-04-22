Лукашенко прокомментировал разговоры о переносе площадки для контактной группы по Донбассу из Минска

Источник материала: Tut.by

Сменить Минск в качестве площадки для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе можно только при согласии всех ее участников. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Москве 22 апреля.



Фото: kremlin.ru

— Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Владимирович [Путин], [президент Украины Владимир] Зеленский, другие вовлеченные в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

— Ну а вообще, как у нас говорят, баба с возу — коню легче, — добавил Лукашенко и отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске «говорит о намерении похоронить Минские соглашения».

По мнению Путина, разговоры о переносе площадки похожи на попытку уклониться от реального решения проблем.

— Беларусь просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс. Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Ну а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать, на мой взгляд, в этой очень важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их [Минские соглашения] окончательно, — считает он.

Напомним, 6 апреля украинская делегация заявила о возможном переносе переговорной площадки для контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска в другое место. Мотивировали это тем, что к Беларуси нет доверия, она находится под серьезным влиянием России. Глава делегации Леонид Кравчук заявил, что альтернативой можно рассматривать Польшу. Позже замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил , что российская сторона не видит смысла в переносе места проведения переговоров по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы.