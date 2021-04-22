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Лукашенко прокомментировал разговоры о переносе площадки для контактной группы по Донбассу из Минска

22.04.2021 20:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сменить Минск в качестве площадки для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе можно только при согласии всех ее участников. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Москве 22 апреля.


Фото: kremlin.ru

— Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Владимирович [Путин], [президент Украины Владимир] Зеленский, другие вовлеченные в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

— Ну а вообще, как у нас говорят, баба с возу — коню легче, — добавил Лукашенко и отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске «говорит о намерении похоронить Минские соглашения».

По мнению Путина, разговоры о переносе площадки похожи на попытку уклониться от реального решения проблем.

— Беларусь просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс. Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Ну а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать, на мой взгляд, в этой очень важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их [Минские соглашения] окончательно, — считает он.

Напомним, 6 апреля украинская делегация заявила о возможном переносе переговорной площадки для контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска в другое место. Мотивировали это тем, что к Беларуси нет доверия, она находится под серьезным влиянием России. Глава делегации Леонид Кравчук заявил, что альтернативой можно рассматривать Польшу. Позже замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская сторона не видит смысла в переносе места проведения переговоров по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы.

 
Теги: Минск
 
 
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Сменить Минск в качестве площадки для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе можно только при согласии всех ее участников. Об этом...
 
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