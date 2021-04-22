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В Беларуси утвердили финансовую программу республиканского бюджета на среднесрочную перспективу
22.04.2021 20:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Темпы роста ВВП прогнозируются на уровне 1,8 % в нынешнем году, плюс почти 3 % будет в 2022, 3,8 % планируется в 2023. Социальная ориентированность расходов сохраняется.
Вклад в рост экономики вносит промышленность - производство за квартал выросло более чем на 9 % по сравнению с показателями прошлого года. Не отстает и экспорт. По итогам четырех месяцев планируется прирасти на 20 %.
Промышленное производство в первом квартале увеличилось на 9,2 %
Александр Огородников, замминистра промышленности Беларуси: "Мы уверены, что тенденция первого полугодия во втором полугодии должна сохраниться. Если говорить по отраслям, то в металлургии плюс 8 % по четырем месяцам ожидаем, БелАЗ - почти 170 % роста, Минский тракторный завод - 130 % роста, Гомсельмаш - 137 %. Холодильники - 10 %, телевизоры - 60 %. Я назвал практически все наши отрасли, и в каждой есть рост".
Замминистра заверил, что на склад предприятия не работают. Запасы по апрелю ожидают на уровне среднемесячной нормы.
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Темпы роста ВВП прогнозируются на уровне 1,8 % в нынешнем году, плюс почти 3 % будет в 2022, 3,8 % планируется в 2023. Социальная ориентированность расходов сохраняется. ...
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