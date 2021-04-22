В Палате представителей ответили на резолюции ПАСЕ по Беларуси

Источник материала: Tut.by

Депутатов ПАСЕ призвали реалистично и непредвзято оценивать ситуацию в Беларуси и регионе, не тратить время на написание бесперспективных документов в угоду политической конъюнктуре. Об этом говорится в комментарии постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству в связи с принятием ПАСЕ резолюций по Беларуси.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

— По вопросу, касающемуся всесторонней реформы избирательного права в Беларуси, следует отметить, что действующее законодательство Республики Беларусь в этой области закрепляет достаточно прозрачный и четкий механизм формирования списков избирателей, предоставляет каждому избирателю возможность ознакомиться с этими списками, а также право обжаловать их правильность в судебном порядке. Предусмотрено также оспаривание решений избирательных комиссий на всех стадиях избирательного процесса. При этом в ходе избирательной кампании 2020 года рядом кандидатов на пост президента право обжалования было реализовано, — сказано в комментарии.

Депутаты отметили, что рекомендации даны без учета указанных обстоятельств и основаны на итогах наблюдений за ранее проведенными выборами.

Авторы сообщения считают, что в белорусском законодательстве об административной и уголовной ответственности в полной мере реализованы требования Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года.

— Так, предусмотренное статьей 19 этого Пакта право на свободное выражение своего мнения налагает, в свою очередь, обязанности и особую ответственность, направленные на уважение прав и репутации других лиц, охрану государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Такие подходы свойственны правовым системам европейских стран, в то время как Республика Беларусь в этой части подвергается необоснованной критике. Ничем иным, как проявлением двойных стандартов, такие действия расценивать нельзя.

— В этом же ключе следует рассматривать указание на «размытость» и «нечеткость» норм национального избирательного законодательства, законодательства о массовых мероприятиях, административного и уголовного законодательства. Каких-либо экспертных оценок квалифицированных представителей юридического сообщества и международных организаций в парламент Республики Беларусь не поступало, — заявили в комиссии.

Там обратили внимание, «что любые попытки оказания давления на судебную власть прямо противоречат Основным принципам независимости судебных органов, принятым седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности 26 августа — 6 сентября 1985 года в г. Милане и одобренным резолюциями Генеральной ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года и от 13 декабря 1985 года, согласно которым не допускаются в отношении отправления правосудия неправомерное влияние, давление, угрозы или вмешательство, прямое или косвенное, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было причинам».

Депутатов удивило «пренебрежительное отношение докладчика» к проверке положенной в основу одной из резолюций информации.

— Не выдерживают критики ссылки на якобы использование белорусскими правоохранительными органами психотропных медицинских препаратов в отношении иностранных граждан для сокрытия «побоев», а также многие другие.

— На каком основании докладчик А. Луи (Александр Луи. — Прим. ред.), имея весьма поверхностные представления о ситуации, манипулируя откровенными вымыслами, считает себя вправе выносить безапелляционные вердикты и призывать к принятию дискриминирующих нашу страну мер? — задаются вопросом авторы послания и отмечают, что не могут трактовать такой подход иначе, как «очередную неприкрытую и заведомо бесплодную попытку оказать внешнее давление на суверенное государство».

— По сути, вместо взвешенных оценок, равноправного диалога и практического сотрудничества с белорусскими властями докладчиком при поддержке ряда европейских государств навязана очередная политизированная и неконсенсусная резолюция. Ее принятие является наглядным примером применения двойных стандартов и кризиса политических институтов, в которых доминируют страны Запада. Считаем неприемлемыми рекомендации А. Луи по активному использованию этих сомнительных и непроверенных сведений для уголовного преследования белорусских граждан за рубежом, расширения санкций, введения ограничительных мер.

Напомним, 21 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла две резолюции по Беларуси : с требованиями к белорусским властям начать широкий национальный диалог, провести новые президентские выборы уже в этом году и расследовать многочисленные факты нарушений прав человека.