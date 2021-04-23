Хотите посмотреть, как выглядят квартиры от $696 за «квадрат»? На стройплощадку ЖК «Соколиный край» сможет попасть любой желающий

Источник материала: realt.by

В ноябре 2021 года сдается в эксплуатацию первый дом нового комплекса «Соколиный Край» . На сегодня процент готовности новостройки, где квартиры продаются от $ 696 за «квадрат», уже превысил 40%. Рассказываем, какие квартиры в новом доме можно купить со скидкой и как попасть в новостройку до ввода объекта в эксплуатацию.

ЖК «Соколиный край» строится в Мачулищах (это 15 километров от МКАД по трассе Р23). Площадь застройки более 20 гектаров, в проекте – 21 «пятиэтажка», детский сад на 230 мест и два больших торговых центра на 3000 и 1000 квадратных метров. Среди «фишек» монолитной застройки – европейские планировки (кухня-столовая от 17 до 33 кв.м), витражное остекление, индивидуальное отопление, модные вентилируемые фасады.

В последний раз мы были на площадке в конце марта, и, с тех пор, стройка продвинулась заметно. Работы ведутся уже на уровне четвертого этажа (из пяти), а в некоторых квартирах даже появились перегородки, а с ними и возможность оценить планировку, масштабы и качество. Вот так выглядит новый дом сегодня:

Realt.byпобывал в новостройке одним из первых, но любой желающий также может посмотреть строящиеся квартиры изнутри. Экскурсии на новый объект стартуют уже завтра. Никаких предварительных броней и списков, нужно только приехать. По правилам организатора, каждую субботу с 12:00 до 14:00 любой желающий сможет зайти прямо на стройплощадку, куда обычно проход строго запрещен. Кстати, через несколько недель застройщик обещает показать готовую квартиру.

Напомним, в конце марта были серьезно снижены цены на «двушки» и «трешки» в доме №1 . Скидка достигла $ 58 за «квадрат» и держится до сих пор. Площадь двухкомнатных квартир – 66,63 кв.м, трехкомнатных – 81,55 кв.м. Планировки европейские – с просторной кухней-гостиной. На сегодня свободные квартиры есть на всех этажах новостройки.

Купить квартиру (№№ 4, 5, и 33) на 1-м и 5-м этажах нового дома можно от Br1800 ($696) за квадратный метр. В таблице показываем стоимость для пакета «Эконом» (с привлечением кредита) и «Премиум» (без привлечения кредита). Для наглядности в скобках указаны цены, по которым эти же квартиры продавались в декабре 2020 года без скидки.

Пакет оплаты Эконом Премиум 2-комнатная Br 1935 (было Br 2048) Br 1900 (было Br 2009,60) 3-комнатная Br 1835 (было Br 1920) Br 1800 (было Br 1881,60)

Квартиры на популярных 2−4-м этажах новостройки (№№ 18, 25 и 26) продаются отBr1900 ($ 734).

Пакет оплаты Эконом Премиум 2-комнатная Br 2020 (было Br 2177,28) Br 2000 (было Br 2150,40) 3-комнатная Br 1920 (было Br 2042,88) Br 1900 (было Br 2016)

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