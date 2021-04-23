Хотите посмотреть, как выглядят квартиры от $696 за «квадрат»? На стройплощадку ЖК «Соколиный край» сможет попасть любой желающий

В ноябре 2021 года сдается в эксплуатациюпервый дом нового комплекса «Соколиный Край». На сегодня процент готовности новостройки, где квартиры продаются от $ 696 за «квадрат», уже превысил 40%. Рассказываем, какие квартиры в новом доме можно купить со скидкой и как попасть в новостройку до ввода объекта в эксплуатацию.
О проекте
ЖК «Соколиный край» строится в Мачулищах (это 15 километров от МКАД по трассе Р23). Площадь застройки более 20 гектаров, в проекте – 21 «пятиэтажка», детский сад на 230 мест и два больших торговых центра на 3000 и 1000 квадратных метров. Среди «фишек» монолитной застройки – европейские планировки (кухня-столовая от 17 до 33 кв.м), витражное остекление, индивидуальное отопление, модные вентилируемые фасады.
В последний раз мы были на площадке в конце марта, и, с тех пор, стройка продвинулась заметно. Работы ведутся уже на уровне четвертого этажа (из пяти), а в некоторых квартирах даже появились перегородки, а с ними и возможность оценить планировку, масштабы и качество. Вот так выглядит новый дом сегодня:
Realt.byпобывал в новостройке одним из первых, но любой желающий также может посмотреть строящиеся квартиры изнутри. Экскурсии на новый объект стартуют уже завтра. Никаких предварительных броней и списков, нужно только приехать. По правилам организатора, каждую субботус 12:00 до 14:00 любой желающий сможет зайти прямо на стройплощадку, куда обычно проход строго запрещен. Кстати, через несколько недель застройщик обещает показать готовую квартиру.
Какие квартиры можно купить со скидкой
Напомним, в конце марта были серьезно снижены цены на «двушки» и «трешки» в доме №1. Скидка достигла $ 58 за «квадрат» и держится до сих пор. Площадь двухкомнатных квартир – 66,63 кв.м, трехкомнатных – 81,55 кв.м. Планировки европейские – с просторной кухней-гостиной. На сегодня свободные квартиры есть на всех этажах новостройки.
Купить квартиру (№№ 4, 5, и 33)на 1-м и 5-м этажах нового дома можно от Br1800 ($696) за квадратный метр. В таблице показываем стоимость для пакета «Эконом» (с привлечением кредита) и «Премиум» (без привлечения кредита). Для наглядности в скобках указаны цены, по которым эти же квартиры продавались в декабре 2020 года без скидки.
Пакет оплаты
Эконом
Премиум
2-комнатная
Br 1935 (было Br 2048)
Br 1900 (было Br 2009,60)
3-комнатная
Br 1835 (было Br 1920)
Br 1800 (было Br 1881,60)
Квартиры на популярных 2−4-м этажах новостройки (№№ 18, 25 и 26) продаются отBr1900 ($ 734).