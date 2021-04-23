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Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

23.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал новый земельный аукцион. Торги назначены на 21 мая. Среди лотов – 7 соток в Заславле. Участок в 200 метрах от водоема выставлен за 14,7 тыс. рублей со старта. Показываем его и другие интересные наделы возле Минска, которые можно будет купить «с молотка».

Всеучасткинакарте

Участок №61 в Заславле – самый интересный лот предстоящих торгов. Земельный надел находится в новой части города, всего в 200 метрах от водоема. Площадь – 7 соток, геометрия – прямоугольная. На участке свалена земля, но с большего территория ровная и удобная для строительства. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, по соседству - новые коттеджи и дома.

“Фишка” объекта в цене. Торги за лот начнутся с 14,8 тыс. рублей, но, скорее всего, участок уйдет дороже, так как спрос на Заславль есть. Для примера – летом 2020 года соседний участок (площадью 6,8 соток) выставлялся за 13,8 тыс. руб. На него было подано рекордные 35 заявок, а цена в ходе торгов поднялась в 6,5 раз, достигнув 89,5 тыс. руб. Будет ли побит рекорд, узнаем 21 мая.

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

Площадь участка — 7,29 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 14 776,83;

Координаты участка: 53°59'58.3"N 27°19'38.8"E;

Расстояние до МКАД: 17,5 км.

аг. Колодищи, ул. Берёзовая, участок № 2 (Лот №5)

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

В Колодищах разыграют сразу два земельных надела примерно по 14 соток. Первый – участок №2 по улице Березовая. Площадь – 13,59 сотки, форма сложная (узкая и длинная). Выделен надел прямо в сосновом лесу, место достаточно живописное, вокруг много зелени, ближайшие соседи строятся. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ. Торги за лот начнутся с 39 тыс. руб.

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

Площадь участка — 13,59 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;

Координаты участка: 53°56'09.9"N 27°48'35.9"E;

Расстояние до МКАД: 13 км.

аг. Колодищи, ул. Нижняя, участок № 1 (Лот №6)

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

Участок №1 по улице Нижняя выделен на окраине населенного пункта - у леса. Территория ранее не осваивалась, рядом только один сосед. Из коммуникаций здесь также есть электричество и газ. Кроме того, к наделу ведет асфальтированный подъезд, а прямо у “забора” – остановка общественного транспорта. Участок ровный, частично заросший соснами и березами.

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

Площадь участка — 13,99 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;

Координаты участка: 53°56'39.9"N 27°49'10.7"E

Расстояние до МКАД: 13 км.

г.п. Мачулищи, участок № 2 (Лот №9)

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

Участок №2 в Мачулищах – самый дорогой лот предстоящего аукциона. Торги за 14,7 сотки земли начнутся с 49,4 тыс. руб. Выделен надел на пустыре, ближайший сосед уже строится. Из коммуникаций заявлены электричество, газ, водопровод и канализация (собственник – КИЗ «Домосед»), до МКАД отсюда 12,4 километра.

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

Площадь участка — 14,71 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 49 403,37;

Координаты участка: 53°46'25.5"N 27°36'04.5"E;

Расстояние до МКАД: 12,4 км.

аг. Гатово, ул. Кленовая, участок № 3 (Лот №11)

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

В Гатово разыграют небольшой участок площадью 7 соток. Территория ровная, подъезд накатан, рядом лесополоса. Из коммуникаций есть все необходимое – газ, вода и электричество. В целом участок неплохой – до МКАД всего 10 километров, площадка ровная, место достаточно уединенное, а стартовая цена – 15 тыс. рублей.

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

Площадь участка — 7 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 15 тыс.;

Координаты участка: 53°47'23.9"N 27°37'25.0"E;

Расстояние до МКАД: 9,8 км.

д. Климовичи, участок № 1 (Лот №12)

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

Еще один интересный вариант – 15 соток земли в 4,4 километре от МКАД. Площадка квадратная, находится на склоне. Из коммуникаций – электричество и газ. Из нюансов – отсутствие вменяемого подъезда и заброшенное производство рядом. Стоит участок – 27 тыс. рублей со старта.

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 27 тыс.;

Координаты участка: 53°48'24.5"N 27°37'27.9"E;

Расстояние до МКАД: 4,4 км.

Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 131 (Лот №19)

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

За 35 тыс. рублей со старта можно купить участок в деревне Шитомиричи, что в 6,5 километрах от МКАД. Площадь вакантного надела – 12,63 сотки, подъезд – гравийка, из коммуникаций есть газ и электричество. Территория ровная, удобная для строительства, вокруг – новые коттеджи и добротные дома, некоторые соседи строятся. При этом, на участке есть ограничения – площадка находится в охранной зоне магистрального трубопровода системы газоснабжения, площадь охранной зоны – 0,0096 га.

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

 
Теги: Минск
 
 
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Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал новый земельный аукцион. Торги назначены на 21 мая. Среди лотов – 7 соток в Заславле. Участок в 200...
 
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