Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае

Участок №61 в Заславле – самый интересный лот предстоящих торгов. Земельный надел находится в новой части города, всего в 200 метрах от водоема. Площадь – 7 соток, геометрия – прямоугольная. На участке свалена земля, но с большего территория ровная и удобная для строительства. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, по соседству - новые коттеджи и дома.

“Фишка” объекта в цене. Торги за лот начнутся с 14,8 тыс. рублей, но, скорее всего, участок уйдет дороже, так как спрос на Заславль есть. Для примера – летом 2020 года соседний участок (площадью 6,8 соток) выставлялся за 13,8 тыс. руб. На него было подано рекордные 35 заявок , а цена в ходе торгов поднялась в 6,5 раз, достигнув 89,5 тыс. руб. Будет ли побит рекорд, узнаем 21 мая.