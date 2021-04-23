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Правительство выдало гарантии на кредиты для сахарных комбинатов

23.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Правительство предоставило гарантии банкам по выдаваемым кредитам на покупку продукции растениеводства, говорится в постановлении Совета министров.

В частности, белорусское правительство предоставило свои гарантии ОАО "Беларусбанк" в погашении основного долга по кредитам, выдаваемым на срок до одного года. Речь идет о закупке продукции растениеводства урожая 2021 года, которая поставляется для государственных нужд.

"Плата за предоставление гарантий правительства Республики Беларусь производится в размере 0,01% от суммы кредита", - говорится в тексте документа. При этом гарантии предоставляются в валюте выданного займа.

Подобные кредиты будут выданы следующим предприятиям:

  • ОАО "Городейский сахарный комбинат" – 40 миллионов рублей,
  • ОАО "Жабинковский сахарный завод" – 40 миллионов рублей,
  • ОАО "Скидельский сахарный комбинат" – 40 миллионов рублей,

Итого три сахарных комбината получат в совокупности 120 миллионов рублей. Интересно, что еще одно предприятие, занимающееся выпуском сахара в Беларуси, не нуждается в гарантиях властей – ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат".

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Сахарное дело"

В конце января прошлого года директора четырех сахарных комбинатов Беларуси, а также глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня были задержаны. По фактам получения и дачи взяток возбуждены уголовные дела.

Отечественная сахарная отрасль испытывает сложности уже на протяжении нескольких лет. Трудности на рынке возникли после серьезной модернизации производства в России, которое привело к перепроизводству сахара. Сейчас ситуация складывается противоположным образом и ЕАЭС даже отменила пошлину на ввоз сахара. Дефицит продукции, возможно, позволит белорусским производителям заработать в этом году и вернуть кредиты, взятые в Беларусбанке.

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Теги: Минск
 
 
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