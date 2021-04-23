Посол США в Беларуси: Лукашенко вряд ли долго продержится, если продолжит репрессировать оппонентов

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко вряд ли долго продержится у власти, если будет продолжать репрессировать оппонентов, заявила в четверг посол США в Беларуси Джули Фишер, сообщает агентство Reuters .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фишер считает, что вряд ли Александр Лукашенко продержится у власти долго, если он не будет разговаривать с белорусским народом.

«Трудно представить, что это может продолжаться в ближайшем будущем, — заявила Фишер агентству Reuters во время встречи с белорусскими активистами в Вильнюсе. — Динамика протестов изменила доверие к режиму в Беларуси. Я не верю, что какое-либо правительство, которое стоит вопреки воле народа, которое так откровенно игнорирует волю народа, является устойчивым».

Выступая перед переговорами Лукашенко и президента России Владимира Путина, посол Джули Фишер также заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что Беларусь стала более зависимой от Москвы после начала массовых акций протеста в августе прошлого года.

По ее мнению, Москва видит Беларусь, бывшую советскую республику, как буфер против Евросоюза и НАТО.

«Мы наблюдаем, что Беларусь все больше отдаляется от суверенитета и независимости, и это беспокоит США, — сказала Фишер. — Мы считаем, что в Беларуси есть огромные экономические возможности для Запада. Но в нынешних условиях очень трудно представить, как это может продвигаться вперед».

Ситуация с послом США в Беларуси

Напомним, 21 апреля замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил , что назначенная Вашингтоном в Минск посол США Джули Фишер, не получившая белорусскую визу, возможно, будет временно проживать в Вильнюсе.

— Было такое официальное обращение США к правительству Литовской Республики с просьбой аккредитовать посла в Литве. <…> Правительство [Литвы] еще не сформулировало официального согласия. [Но] это нас очень радует, — сказал Адоменас.

До этого Джули Фишер пояснила , что пока не прибыла в Минск, так как у нее нет белорусской визы.

Глава МИД Владимир Макей в ответ подчеркнул , что любому гражданину требуется виза, чтобы приехать в Беларусь. Но в случае с Фишер официальный Минск хочет «иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси».

— Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это? Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США, — сказал министр.

Он также отметил, что Беларусь готова принять американского посла в любое время, но хочет иметь «четкую и понятную перспективу дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с американскими партнерами».