Кому, зачем и сколько? Суд по делу Виктора Бабарико: что говорит «взяткодатель»

Источник материала: Tut.by

В суде продолжается рассмотрение дела Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка. По версии обвинения, они брали взятки. Выясняем, что сказал тот, кто, предположительно, эти взятки давал. Кому, зачем и почему — его позиция, как и у многих в этом процессе, заметно поменялась.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Кто?

Виктор Кобяк. Директор и учредитель ООО «Активлизинг». Обвиняется в даче взятки. Допрошен в суде 5−6 апреля.

«Активлизинг»: что за компания и как в состав вошла иностранная компания

ООО «Активлизинг» создано в 2003 году в Бресте. К 2007 году компания принадлежала Виктору Кобяку и его супруге (70% и 30%) и занималась продажей автомобилей в лизинг. Компания работала только в брестском регионе, а Кобяк хотел расширить масштабы бизнеса. Но собственного капитала для реализации бизнес-плана Кобяку не хватало: при кредитовании в банке собственный капитал должен составлять не менее 10−20% от суммы запрашиваемого кредита, а таких средств у его компании не было, инвестора не удавалось найти длительное время.

По совету сотрудников Брестской дирекции Белгазпромбанка Кобяк обратился в головной офис банка к Дмитрию Кузьмичу, зампреду, курировавшему корпоративный бизнес, при встрече передал бизнес-план. Через неделю позвонили из приемной Кузьмича, и пригласили в головной офис, где состоялась встреча с Кузьмичом и Бабарико.

По словам Кобяка, те высказали готовность «поучаствовать», Бабарико сказал, что организует привлечение денежных средств за счет займов других компаний. При этом инвестиционная компания выкупит 90% доли в ООО «Активлизинг» за 2000 долларов, а при получении прибыли дивиденды, соответствующие этой доле, должны поступить на счета компаний, «подконтрольных должностным лицам банка». Кобяка, с одной стороны, это предложение «не обрадовало», так как он считал, что его компания по чистым активам и доходам по заключенным договорам стоит 50 тыс. долларов, но с другой — «возможности открывались достаточно серьезные», поэтому он согласился.

«Моя ценность для банка стремилась к нулю, это была рисковая вещь, ничто не говорило, что проект будет успешным», — признал Кобяк.

Он счел, что при встрече с Кузьмичом и Бабарико «фактически велась речь о продолжении сотрудничества за вознаграждение». В то же время, он сказал, что это обсуждалось как «некий коммерческий проект, который должен принести доход», эта форма вознаграждения формально соответствовала законодательству.

При этом Кобяк признал, что инвестирование в виде займов без их обеспечения, не вступая в число участников, со стороны иностранной компании, вряд ли было возможно: «Для того, чтобы инвестировать сумму, надо иметь контроль над этим активом».

Кобяк также пояснил, что изначально оговаривалась его возможность при успешном развитии бизнеса выкупить долю в будущем — сначала 10%, потом — 5%.

Вскоре после этого ООО «Активлизинг» получило заем в размере 260 тысяч долларов от британской компании Business Renovation Investment Limited.

В декабре 2008 года эстонская компания Compartners OU приобрела у Кобяка и его супруги 90% доли в ООО «Активлизинг» за 2000 долларов. В 2010 и в 2013 Кобяк выкупил 10% и 5% доли в компании за символические суммы.

Дивиденды, причитающиеся на долю Compartners OU, перечислялись на счет этой компании после уплаты налогов.

Новая жизнь «Активлизинга»

Предоставление займов от иностранных компаний (сначала — от Business Renovation, позже — от Baltijas Investiciju Grupa) позволило существенно увеличить кредитный портфель «Активлизинга». «Предоставленные займы позволили исполнять требования банка и по сути стали тем инструментом, который обеспечил доступ к кредитам», — пояснил Кобяк.

Его бизнес-план предусматривал ежегодное увеличение кредитного портфеля в два раза — и после 2008 года кредитный портфель ежегодно удваивался и утраивался. К 2020 году, по словам Кобяка, «компания выросла раз в 500». В 2008 году в ООО «Активлизинг» работало 6 человек, на 1 июля 2020 — 80 человек. Уплачиваемые налоги составляли несколько миллионов долларов в год. «Активлизинг» стал лидером в сегменте автомобильного лизинга. Всю оперативную деятельность компании Кобяк вел сам, с сотрудниками банка не согласовывал.

По словам Кобяка, все взаимодействие ОАО «Активлизинг» с Белгазпромбанком осуществлялось «строго в соответствии с законодательством». Ставки по кредиту, которые банк выдавал компании, находились в зоне средних-высоких на рынке.

Все вопросы сотрудничества Кобяк обсуждал с Кузьмичом. Какие-либо иные должностные лица банка, которые бы имели отношение к взаимоотношениям банка с ООО «Активлизинг», ему не известны. С Бабарико было только две встречи: в 2008 и в 2016 годах.

Кредитные договоры подписывал Кузьмич (однажды подписал Ильясюк во время отсутствия Кузьмича), кроме него на договорах имелись подписи 6−7 сотрудников банка.

Кобяку не известно случаев, чтобы на сотрудников банка со стороны менеджмента оказывалось влияние при принятии решений. «У меня не было мотива кого-то принуждать к чему-то. Одно из моих требований к моим сотрудникам — неукоснительное соблюдение законодательства и требований банка», — уточнил он.

«Я не искал ни сближения с менеджментом, ни решения вопросов, которые могут быть неправильно истолкованы. Вся моя деятельность была на условиях прозрачности и легальности», — подчеркнул Кобяк.

Я не искал ни сближения с менеджментом, ни решения вопросов, которые могут быть неправильно истолкованы. Вся моя деятельность была на условиях прозрачности и легальности

Он заявил, что не просил ни Кузьмича, ни Бабарико совершать действия с использованием их служебных полномочий в интересах «Активлизинга», вопросы кредитования с ними не обсуждал, действовал строго по процедуре банка.

По впечатлению Кобяка, решения Кузьмичом принимались в интересах банка. Деятельность компании обсуждалась с Кузьмичом: как с должностным лицом банка — постоянно, как с инвестором — эпизодически, примерно раз в год, и все советы были очень ценны, говорит основатель. Размер дивидендов, перечисляемых в Compartners OU, не зависел от полученных в банке кредитов. Дивиденды начислялись исходя из полученной прибыли (на дивиденды направлялось от 10 до 30% прибыли).

Передача наличных

В 2016 состоялась встреча Кобяка и Бабарико, на которой последний якобы сказал, что Compartners OU выходит из состава ООО «Активлизинг», и предложил Кобяку выкупить принадлежавшую Compartners долю (75%) за 50 тысяч долларов, и что у Кобяка сохранится обязательство выплаты дивидендов [на эту долю] наличными. Кобяк согласился, хотя отказаться мог, но «не хотел тестировать», что может быть в случае отказа, без кредитов банка «Активлизинг» работать не мог. Дивиденды, со слов Бабарико, наличными следовало передавать Кузьмичу.

В последующем Кобяк действительно выкупил 75% компании за 50 тыс. долларов. Оценку стоимости активов «Активлизинга» на 2016 год при продаже доли не проводили, но Кобяк оценивает их примерно в 1,5 млн долларов.

В 2016—2020 Кобяк несколько раз передал денежные средства Кузьмичу. На карт-счет Кобяка начислялись дивиденды, он снимал их, конвертировал в иностранную валюту, приносил Кузьмичу в кабинет пакет с деньгами.

С Бабарико или Кузьмичом размер дивидендов не согласовывал, при их начислении действовал самостоятельно.

Передавал Кобяк не всегда 75% от начисленных ему дивидендов, обычно округлял в ту или иную сторону. В 2018 Кобяк занимался вопросами приобретения себе жилья, поэтому в 2018 и 2019 было выплачено меньше, в 2020 году он «выровнял эту ситуацию».

По словам Кобяка, после предложения передавать дивиденды наличными в 2016 году, он понял, что «Compartners OU», SIA «Baltijas Investiciju Grupa» и «Business Renovation Investment Limited» «подконтрольны» Бабарико.

Директором «Compartners OU» был Александр Равинский. Впоследствии Кобяк узнал от Кузьмича, что Равинский — его родственник (брат жены), который живет в Эстонии. Вместе с Кузьмичом Кобяк летал в Таллинн для встречи с Равинским.

Задержание и допросы: смена позиции

1 июля 2020 года были арестованы счета ООО «Активлизинг». По словам Кобяка, он волновался и ждал приглашения в органы следствия, сам пытался выйти на контакт с руководителем ДФР, но это не удалось. 7 июля ему позвонили из КГБ и пригласили на встречу. В здании КГБ 8 июля он написал заявление, в котором хотел сообщить о фактах «возможно противоправной деятельности заместителя председателя правления ОАО „Белзгазпромбанк“ Кузьмича». Бабарико там не упоминался.

После этого Кобяк был задержан, находится под стражей до настоящего времени.

В оглашенных в суде показаниях Кобяка, которые он давал в ходе следствия на протяжении восьми допросов с июля по сентябрь, обвиняемый указывал на то, что передача наличных денежных средств была связана с расчетами за выкупленную им у «Compartners OU» долю в ООО «Активлизинг». При предъявлении обвинения в даче взятки вину не признавал, не соглашался, что денежные средства передавались «за положительное решение вопросов», считал, что отношения с Кузьмичом находились в области хозяйственно правовых отношений. То, что вел с Бабарико конкретные переговоры о вхождении Cоmpartners в состав «Активлизинга» и разговоры о передаче наличных не подтверждал.

В ходе допроса 29 сентября 2020 года (протокол допроса оглашен в суде) следователь предъявил Кобяку выписку из закона о валютном регулировании (статья 11: запрещается использование иностранной валюты при проведении операций между резидентами), после чего выяснял, признает ли Кобяк, что при расчетах с Кузьмичом долларами за долю в ООО «Активлизинг», они нарушали данную норму. Кобяк согласился. Затем следователь спросил, известны ли ему последствия нарушения, и предъявил выписку из Гражданского кодекса (статья 170: сделка, совершение которой запрещено законодательством, ничтожна. При наличии умысла у обеих сторон такой сделки в случае исполнение сделки обеими сторонами в доход Республики Беларусь взыскивается все полученное ими по сделке). После этого Кобяк сообщил, что ему надо проконсультироваться с адвокатом и на этом допрос закончился.

На следующем допросе, 5 октября 2020, Кобяк признал вину в даче взятки, стал обличать Бабарико и выразил желание заключить досудебное соглашение. На вопрос о том, с чем связана смена позиции, ответил: «для меня было сложно осознание квалификации [действий] и ее принятие».

«Для меня было сложно осознание квалификации [действий] и ее принятие»

По словам Кобяка, спустя несколько месяцев после задержания из 80 человек в ООО «Активлизинг» осталось работать 40, кредитный портфель уменьшился с 50 млн до 25 млн.

Как пояснил Кобяк, за счет резервов дочерних компаний ООО «Активлизинг» мог работать еще три месяца после ареста счетов.

17 июля 2020 Кобяк, уже будучи задержанным, ходатайствовал о предоставлении ООО «АктивЛизинг» возможности открыть отдельный счет в каком-либо банке, перечислить на него 910 000 долларов, и наложить на них арест, а с остальных счетов арест снять, чтобы компания могла продолжать работу и сохранить рабочие места, поскольку аресты счетов компании не позволяют выполнять обязательства перед работниками и контрагентами. 20 июля 2020 следователь в удовлетворении ходатайства отказал.

А что за история с отводом судье?

В первый день судебного процесса защитой Виктора Бабарико был заявлен отвод председательствующему — судье Любовицкому, потому что его супруга, Александра Любовицкая, — не просто адвокат, а партнер адвокатского бюро («Агеев и партнёры»), которое исполняет договор на защиту обвиняемого Кобяка и получает за это оплату.

То есть судья Любовицкий оказывается в ситуации, когда ему в рамках процесса надо будет оценивать показания этого обвиняемого, в то время как за защиту этого обвиняемого поступают платежи в адвокатское бюро супруги этого судьи.

Суд рассмотрел отвод судьи и отказал: оснований, предусмотренных УПК, не имеется.