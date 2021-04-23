МАРТ и КГК уличили «Август» в картельном сговоре: это привело к удорожанию сельхозпродукции

Источник материала: Tut.by

Сельскохозяйственные предприятия Беларуси стали жертвами картельного сговора на рынке средств защиты растений (CЗP). Об этом сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).



Фото: пресс-служба группы «Август»

Поводом для начала антимонопольного расследования послужили материалы, представленные в МАРТ Управлением ДФР Комитета госконтроля по Витебской области.

По итогу антимонопольщики объединили в картель 15 предприятий. Больше всего претензий касается компании «Август-Бел» и ее дилеров. Они занимаются оптовой продажей средств защиты растений, произведенных группой компаний «Август» в Беларуси и России.

При этом доказать сговор было непросто. В 2017 году «Август-Бел» заключил с дилерами письменное соглашение о совместных действиях на товарном рынке. Однако МАРТ усмотрел в нем признаки нарушения конкуренции и вынес предупреждение. После этого с дилерами в устной форме была достигнута договоренность «о поддержании коммерческой политики компании «Август».

По данным МАРТ, картель действовал на территории всей страны. Компании реализовывали определенные стратегии поведения. В течение 2020 года участники картеля поддерживали цены на торгах на поставку средств защиты растений.

Кроме этого, был установлен раздел товарного рынка по кругу потребителей. Участники картеля договаривались, кто должен стать победителем в процедурах закупок средств защиты растений. При этом были определены и «ценовые пороги» — ниже какой цены нельзя опускаться при торгах.

Как следует из объяснения замдиректора «Торгового дома «Август» Александра Шпилевского в ДФР, «…при процедурах снижения цен участники торгов (дилеры) должны договариваться до какого уровня снизить цену на то либо иное СЗР, также участники соглашения должны соблюдать территориальный принцип, т.е. участвовать в тендерах в тех регионах, где имеется региональный представитель, либо хозяйство является стратегическим партнером данного дилера».

«Убедительно прошу не устраивать цирк невиданной щедрости, когда будете подавать свои ценовые предложения», — напутствовал он дилеров.

В «Август-Бел» пояснили, что были против «ценовых войн» между дилерами. Такие междусобойчики в условиях зарегулированности рынка могли уронить цены до уровня, при котором работа для производителей оказалась бы нерентабельной.

МАРТ акцентирует внимание, что затраты на приобретение средств защиты растений составляют значимую долю в себестоимости производства продукции растениеводства, поэтому «их приобретение по завышенной стоимости не могло не повлиять на конечную цену продукции в дальнейшем как для переработчиков, так и для населения».

Власти намерены наказать участников ценового сговора. Минимальный штраф за картель для менеджеров составляет 400 базовых величин (10 400 рублей), при этом каждой компании грозит штраф до 10 процентов от суммы выручки от реализации средств защиты растений за год, сообщили в МАРТ.