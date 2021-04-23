$ 6-14 тысяч за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичах

Начальные цены на участки варьируются от 15 до 22 тысяч рублей.

По самой низкой стартовой цене был выставлен на аукцион небольшой участок в жилом квартале на ул. Полевой. Общая площадь земельного надела составляет 7 соток. Имеется возможность подключения водо- и газоснабжения. На лот претендовали 3 заявителя. При начальной цене 15 000 рублей земельный надел ушел с молотка за 15 750 рублей, или 6 062 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.