$ 6-14 тысяч за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичах

22 апреля состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. В городе-спутнике Минска участникам было предложено 8 наделов. Торги прошли по 6 из них. На один лот было подано 1 заявление, однако заявитель не прошел регистрацию, еще на один лот заявок не поступило.
Начальные цены на участки варьируются от 15 до 22 тысяч рублей.
По самой низкой стартовой цене был выставлен на аукцион небольшой участок в жилом квартале на ул. Полевой. Общая площадь земельного надела составляет 7 соток. Имеется возможность подключения водо- и газоснабжения. На лот претендовали 3 заявителя. При начальной цене 15 000 рублей земельный надел ушел с молотка за 15 750 рублей, или 6 062 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Шесть участков (лоты 2-7) были выделены в квартале новой коттеджной застройки на окраине города. На них претендовали от 2 до 6 человек. Самое большое количество заявлений – 6 – было подано на участок на ул. Дунина-Мартинкевича . Общая площадь участка составляет 15 соток. Имеется возможность подведения к наделу всех коммуникаций. При начальной цене 20 400 рублей лот продан с молотка за 37 500 рублей, или 14 434 доллара США.
По самой высокой начальной цене был предложен участникам торгов участок на ул. Радужной, 13 (лот 8). Общая площадь земельного надела составляет 14 соток. Имеется возможность подключения электричества. Лот был выставлен на торги за 22 000 рублей. Однако заявок на него не поступило.
Результаты аукциона по другим лотам смотрите в нашей таблице.
Ло-ты
Адрес земельного участка
Пло-щадь участ-ка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка,руб.
Цена прода-жи участка,руб.
Цена прода-жи участка, $
1
г. Смолевичи, ул. Полевая
6,9
3
возможность подключения газоснабжения, водоснабжения
15 000
15 750
6 062
2
г. Смолевичи, ул. А.Мицкевича, 5
14,0
-
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 000
-
-
3
г. Смолевичи, ул. И. Буйницкого, д.4
14,2
3
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 100
22 110
8 510
4
г. Смолевичи, ул.
Алоизы Пашкевич, 8
13,7
2
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 200
29 580
11 385
5
г. Смолевичи, ул. К. Крапивы, д.17
15,0
3
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 300
31 000
11 932
6
г. Смолевичи, ул. Дунина-Марцинкевича, 4
15,0
6
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 400
37 500
14 434
7
г. Смолевичи, ул. М. Огинского, 17
15,0
3
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 500
36 317
13 978
8
г. Смолевичи, ул. Радужная, д.13
13,8
-
возможность подключения электроснабжения
22 000
-
-
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
Ближайший аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в Минском районе состоится 30 апреля.