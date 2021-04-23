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$ 6-14 тысяч за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичах

23.04.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

22 апреля состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. В городе-спутнике Минска участникам было предложено 8 наделов. Торги прошли по 6 из них. На один лот было подано 1 заявление, однако заявитель не прошел регистрацию, еще на один лот заявок не поступило.

$ 6-14 тысяч за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичах

Начальные цены на участки варьируются от 15 до 22 тысяч рублей.

По самой низкой стартовой цене был выставлен на аукцион небольшой участок в жилом квартале на ул. Полевой. Общая площадь земельного надела составляет 7 соток. Имеется возможность подключения водо- и газоснабжения. На лот претендовали 3 заявителя. При начальной цене 15 000 рублей земельный надел ушел с молотка за 15 750 рублей, или 6 062 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.


$ 6-14 тысяч за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичах

Шесть участков (лоты 2-7) были выделены в квартале новой коттеджной застройки на окраине города. На них претендовали от 2 до 6 человек. Самое большое количество заявлений – 6 – было подано на участок на ул. Дунина-Мартинкевича . Общая площадь участка составляет 15 соток. Имеется возможность подведения к наделу всех коммуникаций. При начальной цене 20 400 рублей лот продан с молотка за 37 500 рублей, или 14 434 доллара США.


$ 6-14 тысяч за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичах

По самой высокой начальной цене был предложен участникам торгов участок на ул. Радужной, 13 (лот 8). Общая площадь земельного надела составляет 14 соток. Имеется возможность подключения электричества. Лот был выставлен на торги за 22 000 рублей. Однако заявок на него не поступило.


$ 6-14 тысяч за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичах

Результаты аукциона по другим лотам смотрите в нашей таблице.

 Ло-ты

Адрес земельного участка

Пло-щадь участ-ка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка,руб.

Цена прода-жи участка,руб.

Цена прода-жи участка, $

1

г. Смолевичи, ул. Полевая

6,9

3

возможность подключения газоснабжения, водоснабжения

15 000

15 750

6 062

2

г. Смолевичи, ул. А.Мицкевича, 5

14,0

-

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 000

-

-

3

г. Смолевичи, ул. И. Буйницкого, д.4 

14,2

3

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 100

22 110

8 510

4

г. Смолевичи, ул. 

Алоизы Пашкевич, 8

13,7

2

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 200

29 580

11 385

5

г. Смолевичи, ул. К. Крапивы, д.17

15,0

3

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 300

31 000

11 932

6

г. Смолевичи, ул. Дунина-Марцинкевича, 4

15,0

6

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 400

37 500

14 434

7

г. Смолевичи, ул. М. Огинского, 17

15,0

3

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 500

36 317

13 978

8

г. Смолевичи, ул. Радужная, д.13

13,8

-

возможность подключения электроснабжения

22 000

-

-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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22 апреля состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. В городе-спутнике Минска участникам было предложено 8...
 
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