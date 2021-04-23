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Новшества по валютному регулированию: пропадут ли доллары из обменников

23.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси принят указ Президента, который актуализирует положения закона о валютном регулировании. Иными словами, власти смогут вводить ограничения и запреты по валютному рынку. 

Поправки дают возможность Нацбанку вводить ограничения вплоть до полной остановки работы валютного рынка, но не более чем на один год. Это значит, что регулятор, например, может запретить или ограничить куплю-продажу валюты, открытие счетов в зарубежных банках. Причины для таких непопулярных мер должны быть самые что ни на есть серьезные - снижение золотовалютных резервов ниже допустимого уровня, резкие колебания курса белорусского рубля, случаи угрозы экономической безопасности страны. Вводить их может Нацбанк совместно с Советом Министров. Новые правила начнут действовать с 9 июля. 



 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси принят указ Президента, который актуализирует положения закона о валютном регулировании. Иными словами, власти смогут вводить ограничения и запреты по...
 
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