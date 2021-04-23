Песков: На встрече Лукашенко и Путина вопрос слияния государств не поднимался, база не обсуждалась

— Нет, слияние государств в одно — нет, а вопросы интеграции, интеграция — это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались каким-то образом вопросы интеграции или слияние двух государств в одно.

Он также сообщил, что тема военной базы России в Беларуси на переговорах не поднималась.

В Кремле не знают о «принципиальном решении» Лукашенко

В Кремле не в курсе об «одном из самых принципиальных» за четверть века решений Александр Лукашенко.

— Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чем идет речь, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сообщил ли Лукашенко Путину во время переговоров, о чем он намерен заявить.

Про Крым

Непризнание Крыма российским не осложняет отношения с Беларусью, это суверенное право Минска, заявил Дмитрий Песков.

«Это суверенное право Беларуси [не признавать вхождение Крыма в состав России], это совсем не осложняет [диалог]», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС ).