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Песков: На встрече Лукашенко и Путина вопрос слияния государств не поднимался, база не обсуждалась

23.04.2021 13:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопрос слияния России и Беларуси в одно государство. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».


Фото: пресс-служба Кремля

= Достаточно длительные были переговоры, рабочий «проговор» тем, в основном связанный с экономическим взаимодействием. Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество — это текущие дела. Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений, — сказал Песков, отвечая на вопрос, чем завершились переговоры Путина и Лукашенко и до чего им «удалось договориться».

— Нет, слияние государств в одно — нет, а вопросы интеграции, интеграция — это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались каким-то образом вопросы интеграции или слияние двух государств в одно.

Он также сообщил, что тема военной базы России в Беларуси на переговорах не поднималась.

В Кремле не знают о «принципиальном решении» Лукашенко

В Кремле не в курсе об «одном из самых принципиальных» за четверть века решений Александр Лукашенко.

— Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чем идет речь, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сообщил ли Лукашенко Путину во время переговоров, о чем он намерен заявить.

Про Крым

Непризнание Крыма российским не осложняет отношения с Беларусью, это суверенное право Минска, заявил Дмитрий Песков.

«Это суверенное право Беларуси [не признавать вхождение Крыма в состав России], это совсем не осложняет [диалог]», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Напомним, 22 апреля в Москве состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. По официальным сообщениям пресс-служб, во время переговоров они коснулись развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства, в частности усиления сотрудничества по вопросам безопасности и обороны, а также ситуации вокруг урегулирования обстановки на Донбассе.

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопрос слияния России и Беларуси в одно государство. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента...
 
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