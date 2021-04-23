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Песков: На встрече Лукашенко и Путина вопрос слияния государств не поднимался, база не обсуждалась
23.04.2021 13:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопрос слияния России и Беларуси в одно государство. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».
= Достаточно длительные были переговоры, рабочий «проговор» тем, в основном связанный с экономическим взаимодействием. Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество — это текущие дела. Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений, — сказал Песков, отвечая на вопрос, чем завершились переговоры Путина и Лукашенко и до чего им «удалось договориться».
— Нет, слияние государств в одно — нет, а вопросы интеграции, интеграция — это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались каким-то образом вопросы интеграции или слияние двух государств в одно.
Он также сообщил, что тема военной базы России в Беларуси на переговорах не поднималась.
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— Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чем идет речь, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сообщил ли Лукашенко Путину во время переговоров, о чем он намерен заявить.
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Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопрос слияния России и Беларуси в одно государство. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента...
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