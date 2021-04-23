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ЕАБР нашел объяснение росту ВВП Беларуси в 2021 году

23.04.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. ВВП Беларуси в I квартале увеличился на 0,9%, говорится в пятничном экономическом обзоре аналитиков Евразийского банка развития.

Ранее белорусское правительство утвердило программу среднесрочного развития отечественной экономики. В ней в том числе прописан прогноз роста ВВП в 2021 году на уровне 1,8% (158 481,6 миллиона рублей).

"Основной вклад в рост экономики внесли обрабатывающая промышленность и энергетика на фоне восстановления внешнего спроса и холодной зимы (1,9% и 0,5% соответственно)", - говорится в обзоре.

Аналитики констатируют, что потребительская и инвестиционная активность в Беларуси ослабли в условиях повышенной неопределенности и снижения объемов кредитования частного сектора.

При этом эксперты уверены, что в ближайшее время годовые темпы роста ВВП увеличатся и по итогам первых шести месяцев текущего года продемонстрируют показатели в районе 1,5–2%.

"Это произойдет из-за эффекта низкой базы прошлого года: на II квартал 2020 года пришлась первая волна пандемии, во время которой значительно сократился выпуск отраслей сферы услуг", - пояснили в ЕАБР.

В обзоре также говорится, что уже во второй половине 2021 года эффект низкой базы будет полностью исчерпан и рост белорусской экономики начнет замедляться, особенно в условиях, когда потребительская и инвестиционная активность носят сдержанный характер.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусские власти уже определились для себя с годовым прогнозом по росту внутреннего валового продукта, который должен составить 1,8%.
 
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