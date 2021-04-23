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Антимонопольщики вынесли предупреждение оператору «Табакерок» - за опт

23.04.2021 14:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выдало предупреждение компании «Энерго-оил», которая управляет табачной фабрикой и сетью «Табакерка».


Минская табачная фабрика «Интер Тобакко», которая контролируется «Энерго-Оилом». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Энерго-оил» с 15 января 2021 года включен в Госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках в разделе «табачные изделия (оптовая торговля) за исключением табачных изделий, импортируемых обществом».

В ходе проведения антимонопольного расследования МАРТ установил в действиях «Энерго-Оила» нарушения злоупотребления доминирующим положением. Это выразилось в навязывании потребителям «экономически или технологически не обоснованных условий договора» в части условий и сроков оплаты за табачные изделия.

В этой связи МАРТ выдало предупреждение компании о необходимости разработки правил торговой практики, «направленных на обеспечение недискриминационного доступа к товарам, а именно содержащей: объемы поставки и ассортимент сигарет, порядок и условия оплаты, доставки товаров, меры ответственности за нарушение обязательства, иные условия, исключающие навязывание дополнительных условий».

Срок исполнения предупреждения до 1 июня 2021 года.

«Энерго-оил» семьи Алексея Олексина контролирует минскую табачную фабрику «Интер Тобакко», собственную оптовую и розничную торговую сеть («Табакерка») по продаже сигарет, многофункциональный комплекс «Сябры» и МТБанк.

С 1 августа 2018 года компания является единым оператором в республике по продаже табачных изделий гродненской фабрики «Неман». Кроме того, «Энерго-оил» имеет статус официального дистрибьютора Philip Morris в Беларуси.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выдало предупреждение компании «Энерго-оил», которая управляет табачной фабрикой и сетью...
 
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