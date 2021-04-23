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Крах «Домашних»: задержаны жена и сын основателя сети
23.04.2021 15:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В истории
По данным собеседников, возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК (мошенничество). Основателей и топ-менеджеров сети подозревают в завладении имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.
— Камень преткновения — долги Березовского перед банками, частными и государственными поставщиками, партнерами, работниками. Его просят погасить долги и тогда выпустят родственников. Он утверждает, что все сразу погасить не может, — рассказывают источники.
По информации TUT.BY, жену и сына Березовского задержали на прошлой неделе, когда силовики наведывались в головной офис «НП-Сервиса», крупного дистрибьютора товаров повседневного спроса. Эта компания считается подконтрольной основателю сети магазинов «Домашний».
Сам Березовский недоступен для комментариев. Его местонахождение неизвестно. Источники TUT.BY в связи с этим вспоминают случай из 2018 года. Тогда силовики
Иван и Светлана Березовские одногодки — родились в 1972 году. Начинали свой бизнес в 90-х в качестве индивидуальных предпринимателей, торгуя на рынке в Ждановичах. Со временем стали крупными импортерами продуктов питания, а затем владельцами коммерческой недвижимости. Супруги всегда вели непубличный образ жизни.
История магазинов «Домашний» началась с 3 февраля 2016 года, когда был открыт первый супермаркет в Минске. На пике успеха сеть насчитывала более 75 магазинов в разных городах Беларуси.
В феврале 2021 года многие кредиторы
Получить комментарий в ДФР не удалось.
В числе пострадавших оказались и ряд работников магазинов «Домашний», которые пожаловались TUT.BY, что их не могут уволить и рассчитать.
Представитель ритейлера не ответил на телефонные звонки.
По данным ресурса kartoteka.by, ключевые юрлица оператора «Гамма Ритейл», «Премьер Маркет», «Пантапаллео», «Семела» и другие с 12 апреля находятся в ликвидации.
Стоит отметить, что «Премьер Маркет» и «Гамма Ритейл» являются эмитентами облигаций. В Минфине сказали
Поручителем по облигациям «Гамма Ритейл» выступают «Торгразвитие», «Премьер Маркет», «Универсам «Центральный», из которых не ликвидируется в настоящее время только последнее юрлицо. При этом сам универсам закрыт и ищет нового хозяина. «Гамма Ритейл» же выступает поручителем у «Премьер Маркета». Стоит также отметить, что до решения о массовой ликвидации из названных компаний выделялись новые юрлица.
Облигации есть и у «НП-Сервиса». Но компания не может похвастаться хорошими
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В истории закрытия магазинов «Домашний» возник новый поворот. На минувшей неделе были задержаны жена и старший сын Ивана Березовского. Сам основатель сети...
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