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Мировой рынок смартфонов показал лучший с 2015 года результат

23.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Мировой рынок смартфонов показал лучший с 2015 года результат. В первом квартале с позитивной динамикой в 24 % в мире было продано  340 миллионов умных телефонов. В числе факторов, благоприятно отразившихся на рынке смартфонов, аналитики выделяют желание потребителей сменить задержавшиеся в использовании старые аппараты, а также широкий выбор сравнительно доступных 5G-моделей от китайских вендоров. Samsung удерживает лидерство, в годовом сравнении поставки корейского производителя выросли на 32 % - до 77 млн аппаратов. На втором месте по мобильным продажам идет Apple, на третьем месте Xiaomi.



 
 
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Мировой рынок смартфонов показал лучший с 2015 года результат. В первом квартале с позитивной динамикой в 24 % в мире было продано  340 миллионов умных телефонов. В...
 
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