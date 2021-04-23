Источник материала: БT

Мировой рынок смартфонов показал лучший с 2015 года результат. В первом квартале с позитивной динамикой в 24 % в мире было продано 340 миллионов умных телефонов. В числе факторов, благоприятно отразившихся на рынке смартфонов, аналитики выделяют желание потребителей сменить задержавшиеся в использовании старые аппараты, а также широкий выбор сравнительно доступных 5G-моделей от китайских вендоров. Samsung удерживает лидерство, в годовом сравнении поставки корейского производителя выросли на 32 % - до 77 млн аппаратов. На втором месте по мобильным продажам идет Apple, на третьем месте Xiaomi.



