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УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»
23.04.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС Советского района
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УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»
УКС Советского района выставил на продажу 2 этажа (почти 7.000 квадратных метров) торговых помещений в стилобате под последней “свечкой”-долгостроем в ЖК «Аркадия»....
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