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УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»

23.04.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Советского района выставил на продажу 2 этажа (почти 7.000 квадратных метров) торговых помещений в стилобате под последней “свечкой”-долгостроем в ЖК «Аркадия». Помогут ли эти деньги сократить взносы «дольщиков» - неизвестно.

УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»

Торговые помещения расположены в стилобате под последней «свечкой» жилого комплекса «Аркадия», который до сих пор не сдали в эксплуатацию. Общая площадь помещений – 6957,4 кв. м. Площади занимают 2 этажа стилобата под домом по адресу ул. Максима Богдановича, 132.

УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»
УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»
УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»
УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»

В УКСе сообщили, что помещения до продажи никто не арендовал. Начальная цена продажи всей площади - 12.174.438 рублей ($4.692.040 по курсу Нацбанка).

Помогут ли деньги от продажи помещений снизить доплаты «дольщиков» УКСу, специалисты по телефону отвечать отказались.  

УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»
УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»
УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»
УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»
УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»

 
 
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УКС Советского района выставил на продажу 2 этажа (почти 7.000 квадратных метров) торговых помещений в стилобате под последней “свечкой”-долгостроем в ЖК «Аркадия»....
 
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