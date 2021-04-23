УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия»

Торговые помещения расположены в стилобате под последней «свечкой» жилого комплекса «Аркадия», который до сих пор не сдали в эксплуатацию. Общая площадь помещений – 6957,4 кв. м. Площади занимают 2 этажа стилобата под домом по адресу ул. Максима Богдановича, 132.