А вы заметили? В марте белорусы стали получать больше – данные Белстата

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Средняя зарплата у белорусов в марте немного выросла по сравнению с февралем. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси.

Так, номинальная начисленная средняя зарплата в марте составила 1384,7 рубля. А вот месяцем ранее белорусы получили в среднем 1277,1 рубля. Разница – 107,6 рубля. Если пересчитать белорусскую зарплату на нынешний курс доллара, выйдет около 533 долларов.

Но стоит напомнить, что данные Белстата о средней зарплате по стране публикуются без вычетов налоговых отчислений: это 13% подоходного налога и 1% обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты. Тогда выходит 1190 рублей в среднем по стране, а э то уже не доходит до заветных 500 долларов.

Средняя зарплата в 2021 году:

в январе – 1290 руб. (-184,6 рубля по сравнению с декабрем 2020 года)

в феврале – 1277,1 руб. (-12,9 рубля)

в марте – 1384,6 руб. (+107,6 рубля)

Напомним, минимальную заработную плату в Беларуси с 1 января 2021 года увеличили до 400 рублей. В конце прошлого года парламентарии предложили считать "минималку" по-новому: устанавливать ее "не ниже 30% от прогнозируемого уровня номинальной заработной платы на 2021 год по республике".

Бюджет сжат

По словам министра финансов Юрия Селиверстова, у Беларуси сжат ресурс бюджета, так как увеличиваются затраты на обслуживание долгов и поддержку реального сектора экономики и банковской системы.

В ближайшие пять лет на повышение зарплаты бюджетникам потребуется 7,2 миллиарда рублей в год (более 3% к ВВП республики), отметил глава Минфина.

Он считает, что нужно проводить внутриотраслевую оптимизацию , чтобы повышать зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.

"Бюджетному сектору придется уходить от статичного состояния, реформируясь параллельно изменению экономической ситуации. В среднесрочном периоде будет пересмотрен штат всех бюджетных организаций страны", – сказал Селиверстов.

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