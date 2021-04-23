Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло предупреждение оператору розничной сети "Табакерка" – компании СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ", сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники МАРТ проанализировали, как идут дела на товарном рынке табачных изделий в части оптовой торговли и реализации. Выяснилось, что компании, которые занимают доминирующее положение на рынке, не дают выйти на него другим. Во время антимонопольного расследования специалисты установили, что "ЭНЕРГО-ОИЛ" может нарушать закон "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".

В связи с этим министерство вынесло предупреждение оператору "Табакерок" с тем, чтобы разработать правила торговой практики, направленные на обеспечение недискриминационного доступа к товарам. Они должны содержать объемы поставки и ассортимент товаров, порядок и условия оплаты, доставки, меры ответственности за нарушение обязательства.

С 1 августа 2018 года компания стала единым оператором в республике по продаже табачных изделий "Гродненской табачной фабрики "Неман", в 2019 году СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" начала контролировать минскую фабрику "Интер Тобакко". С 15 января 2021 года СЗАО включено в Госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, по товарной позиции "табачные изделия (оптовая торговля) за исключением табачных изделий, импортируемых обществом".