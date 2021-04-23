«Шкода» и «Нивея» - всё. Правительство опубликовало список «запрещенки»

Источник материала: Tut.by

Для обеспечения защиты национальных интересов, «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа» правительство установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 23 апреля 2021 г. № 240, пишет пресс-служба премьер-министра.



Фото: Beiersdorf AG

Документ принят на основании указа президента от 30 марта 2021 г. № 128 «О применении специальных мер», которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию на ее территории отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых являются государство и (или) объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к специальным мерам в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, принятым иными государствами и (или) их объединениями.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, «ŠKODA AUTO» и «BEIERSDORF» (торговые марки «NIVEA», «EUCERIN», «LA PRAIRIE», «LABELLO», «HANSAPLAST», «FLORENA», «8X4», «SKIN STORIES», «GAMMON», «TESA», «CHAUL», «COPPERTONE», «HIDROFUGAL», «STOP THE WATER WHILE USING ME»).

Постановлением также утверждено Положение о порядке действий в отношении запрещенных товаров.

В случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь такие товары будут подлежать обратному вывозу с территории страны. В случае выявления запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах — членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

Постановлением также определен порядок реализации остатков запрещенных товаров, ввезенных в нашу страну до вступления в силу постановления.

Субъекты торговли, у которых на дату вступления в силу постановления будут находиться остатки запрещенных товаров, приостанавливают оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами, в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию их остатков и оформляют инвентаризационную опись.

После этого не позднее пяти рабочих дней с даты составления такой описи представляют два ее экземпляра в налоговую инспекцию по месту постановки на учет и в течение 60 календарных дней обеспечивают маркировку остатков таких товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на потребительскую упаковку товара.

После маркировки остатков таких товаров специальными контрольными знаками субъекты торговли смогут продолжить их дальнейшую реализацию.

Лица, нарушающие запрет на ввоз в Беларусь запрещенных товаров и их реализацию, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством.

Основные пункты постановления вступают в силу через десять дней после официального опубликования документа. Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.

Напомним, Александр Лукашенко 30 марта подписал указ № 128 «О применении специальных мер». Он предусматривает введение запрета на ввоз в Беларусь отдельных категорий товаров и импорт работ и услуг, выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц. Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц должен установить Совмин.

Напомним, ЕС ввел уже три пакета санкций из-за нарушений прав человека и фальсификаций на президентских выборах в Беларуси.

Первый санкционный пакет принят ЕС 2 октября, там значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. В список вошли 29 физических и семь юридических лиц.