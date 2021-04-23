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В Куропатах у ресторана «Поедем поедим» задержали несколько активистов
24.04.2021 06:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 23 апреля возле ресторана «Поедем поедим» задержали пять человек, об этом
Среди задержанных — Дмитрий Дашкевич и Анна Шапутько, написала в Facebook жена Дашкевича.
Напомним, в июне 2018 года в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на
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Среди задержанных - Дмитрий Дашкевич и Анна Шапутько, написала в Facebook жена Дашкевича.
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