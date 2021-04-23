В Куропатах у ресторана «Поедем поедим» задержали несколько активистов

Источник материала: Tut.by

Днем 23 апреля возле ресторана «Поедем поедим» задержали пять человек, об этом сообщила Анастасия Дашкевич.



Фото: facebook.com/nasta.dashkevich

Среди задержанных — Дмитрий Дашкевич и Анна Шапутько, написала в Facebook жена Дашкевича.

Напомним, в июне 2018 года в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а пикеты у ресторана, хоть и малочисленные, продолжаются до сих пор. Дмитрий Дашкевич — один из немногих, кто выходит на «куропатскую вахту» уже четвертый год. Предыдущий раз Дашкевича в Куропатах задерживали 15 января, он был арестован на 15 суток.