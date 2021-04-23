Источник материала: БT

Белорусский бизнес сократил присутствие в Латвии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У Латвии нет данных, доказывающих переезд белорусских компаний "Никакой релокации белорусских предприятий в Ригу не было", - утверждает латвийский информационный портал Pietiek, который провел свое расследование. Прошлой осенью...

"Никакой релокации белорусских предприятий в Ригу не было", - утверждает латвийский информационный портал Pietiek, который провел свое расследование. Прошлой осенью Латвийское агентство инвестиций объявило, что в страну переезжают 12 крупных белорусских компаний. Спустя полгода ни одну из них назвать агентство не может. Судя по всему, примеров осуществленной или планируемой релокации просто-напросто нет.Более того, количество белорусских компаний, работающих в этой прибалтийской стране, сократилось с 875 до 837. Снизился на миллион евро и объем белорусских инвестиций в латвийские компании. Агентство, впрочем, настаивает, что релокация происходит. По всей видимости, незримая и не отмечаемая статистикой.