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У Латвии нет данных, доказывающих переезд белорусских компаний

24.04.2021 06:31 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

"Никакой релокации белорусских предприятий в Ригу не было", - утверждает латвийский информационный портал Pietiek, который провел свое расследование. Прошлой осенью Латвийское агентство инвестиций объявило, что в страну переезжают 12 крупных белорусских компаний. Спустя полгода ни одну из них назвать агентство не может. Судя по всему, примеров осуществленной или планируемой релокации просто-напросто нет.

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Более того, количество белорусских компаний, работающих в  этой прибалтийской стране, сократилось с 875 до 837. Снизился на миллион евро и объем белорусских инвестиций в латвийские компании. Агентство, впрочем, настаивает, что релокация происходит. По всей видимости, незримая и не отмечаемая статистикой.

 
 
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"Никакой релокации белорусских предприятий в Ригу не было", - утверждает латвийский информационный портал Pietiek, который провел свое расследование. Прошлой осенью...
 
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